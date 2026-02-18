Αγρίνιο: Η στιγμή που 57χρονος πέφτει από μπαλκόνι- ΒΙΝΤΕΟ

Η κάμερα ασφαλείας του σπιτιού του καταγράφει μία από τις πιο ατυχείς στιγμές της ζωής του.

Ο άτυχος άντρας χάνει την ισορροπία του στα κάγκελα του μπαλκονιού και πέφτει από ύψος στο κενό. Στόχος του, όπως διαπιστώθηκε, ήταν να δει πού βρισκόταν ο σκύλος του. Χωρίς να το καταλάβει, λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του.

Η πτώση

Μέσα στην ατυχία του, στάθηκε όπως φαίνεται τυχερός αφού η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Ήθελε να δει μάλλον πού είναι ο σκύλος που ήταν ελεύθερος και όπως πήγε, από κάτω από το μπαλκόνι είναι το σπιτάκι του σκύλου, και όπως πήγε να τον δει που έσκυψε, έχασε την ισορροπία του και έπεσε», λέει ο αδερφός του.

Όλα έγιναν τη νύχτα της 23ης Ιανουαρίου. Ο 57χρονος εμφανίζεται στο πλάνο και κάνει 5 βήματα μέχρι να ανέβει στα κάγκελα του μπαλκονιού. Πιάνεται με τα δυο του χέρια όταν ξαφνικά το κέντρο βάρους του μετατοπίζεται και ο ίδιος καταλήγει στο κενό από τον 1ο όροφο.

Μόνος και αβοήθητος εκείνη τη νύχτα παραμένει δίπλα στον σκύλο του τραυματισμένος.

Το επόμενο πρωί, η κάμερα που κατέγραψε την πτώση του, τον δείχνει να ανεβαίνει με μεγάλη δυσκολία προς το σπίτι του. Οι κινήσεις και οι εκφράσεις του προσώπου του δείχνουν πως υποφέρει από τους πόνους. Ο σκύλος του είχε ανέβει πρώτος όπως φαίνεται στα πλάνα.

«Αυτός είχε κάταγμα λεκάνης, στο λαγόνιο συγκεκριμένα, το οποίο κατά την κρίση του γιατρού μας είναι μη χειρουργήσιμο, θα πάει συντηρητικά. Θα περιμένουμε δηλαδή να κλείσει. Μπορεί να φύγει, αρκεί να μην το πατάει το πόδι του, δεν χειρουργούνται όλα και πνευμοθώρακα επίσης, αντιμετωπίστηκε και αυτός χειρουργικά», λέει ο γιατρός.

Ο αδερφός του 57χρονου λέει πως οι γιατροί στο νοσοκομείο του Αγρινίου, ήθελαν από την πρώτη στιγμή να αποφύγουν τη νοσηλεία του τραυματία:

«Τον έβλεπε ψυχίατρος γιατί δεν θυμόταν τίποτα. Ήθελαν από μέρες να μας τον δώσουν σπίτι, να τον βγάλουν έξω, να πάρει εξιτήριο. Με τη δικαιολογία πως αυτός είναι εντάξει χειρουργικά, ο ορθοπεδικός τον κοίταξε μία φορά. Ήθελαν να τον στείλουν στην Πάτρα για εγχείρηση και δεν τον δέχτηκε η Πάτρα γιατί είπε ότι το κάταγμα δεν είναι μεγάλο και μάλλον δεν τον δέχτηκαν λόγω της σύγχυσης».

Ο αδερφός του 57χρονου είναι πεπεισμένος πως οι γιατροί ήθελαν να αποφύγουν την ευθύνη για τυχόν επιπλοκές. Έφτασαν στο σημείο, όπως λέει, να ασκήσουν πιέσεις τόσο στον τραυματία όσο και στα άτομα που τον συνόδευαν:

«Τον πίεζαν οι γιατροί γιατί με το ζόρι θέλουν να τον βγάλουν, μέχρι που μας κατηγόρησαν την αδερφή μου, ένας από τους χειρουργούς, πως και καλά δεν τον προσέξαμε πριν πέσει».

Η διοίκηση του νοσοκομείου από την άλλη ξεκαθαρίζει πως η κατάσταση του 57χρονου δεν έχρηζε νοσηλείας.

«Λένε οι γιατροί ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο, παρόλα αυτά όμως συνέστησαν κέντρο αποκατάστασης και πήραμε την γνώμη από ένα νοσοκομείο στην Πάτρα. Δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε εδώ, θέλει αποκατάσταση, δεν είμαστε κέντρο αποσπασάσης».

Χθες, ο 57χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε σπίτι του. Ακόμα δεν έχει συνέλθει από την πτώση του στο κενό.

Ο «Γολγοθάς» του συνεχίζεται και ο δρόμος της αποθεραπείας φαντάζει μακρύς. Το ευτύχημα σε αυτό που του συνέβη είναι πως δεν κινδυνεύει η ζωή του.