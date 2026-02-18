Φυλακές Δομοκού: Τα κρίσιμα ευρήματα που οδήγησαν στη σύλληψη του αρχιφύλακα για τη δολοφονία κρατουμένου ισοβίτη

Την αρχική πεποίθηση των αστυνομικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επιβεβαίωσε η απόφαση Εισαγγελέα και Ανακριτή Λαμίας να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης για συνέργεια σε ανθρωποκτονία σε βάρος του αρχιφύλακα των Φυλακών Δομοκού, το οποίο εκτελέστηκε στο σπίτι του στους Σοφάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχιφύλακας «κάηκε» από αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε, από μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και από βίντεο, από κάμερα σε κοινόχρηστο χώρο που κατέγραψε τον Βούλγαρο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο με το πρόσχημα ότι δήθεν τους ζητάει ο αρχιφύλακας.

Ως προς τις αντιφάσεις που έπεσε ο αρχιφύλακας, όταν στην κατάθεσή του περιέγραψε το περιστατικό, ανέφερε μόνο ότι άκουσε δύο πυροβολισμούς και ξαφνιάστηκε, «υπερπηδώντας» όσα προηγήθηκαν, εκτυλίχθηκαν και ακολούθησαν, κάτι που έδειξε στους αστυνομικούς ότι ενδεχομένως προσπαθούσε κάτι να κρύψει.

Τις αρχικές τους εκτιμήσεις επιβεβαίωσαν τα πλάνα των καμερώναπό τους κοινόχρηστους χώρους των φυλακών. Στα ίδια πλάνα δεν φαίνεται το θύμα να κρατάει ή να κρύβει κάτι.

Αναφορικά με τον Αλκέτ Ριτζάι υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές και καταθέσεις που άλλοι τον τοποθετούν στον χώρο και άλλοι όχι, ενώ σε βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να κατευθύνεται προς τα εκεί. Δεν υπάρχει, όμως, πλάνο από το αρχιφυλακείο που ήταν σε τυφλό σημείο.

Η έρευνα του Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί πράγματι η εμπλοκή του ή όχι, όπως και για να διαπιστωθούν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα και ποιοι μπορεί να ήθελαν τον Έλληνα ισοβίτη νεκρό.

Υπενθυμίζεται πως, το θύμα είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Ντίμη Κορφιάτη και της συζύγου του στην Ζάκυνθο, το 2021 και το 2020 αντίστοιχα, και ένα μέρος της έρευνας μοιραία στρέφεται προς τα Επτάνησα.