Φυλακές Δομοκού: «Συμβόλαιο θανάτου» εξετάζουν οι Αρχές πίσω από τη δολοφονία του 43χρονου

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο Βούλγαρος κατηγορούμενος βαρυποινίτης για την ανθρωποκτονία του Έλληνα ισοβίτη στις Φυλακές Δομοκού.

Ο ίδιος επιμένει ότι ήταν σε αυτοάμυνα και προσπάθησε να σώσει τον αρχιφύλακα και τον εαυτό του, ενώ οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο ευσταθούν οι ισχυρισμοί του ή προσπαθεί να καλύψει κάτι άλλο.

Η αστυνομία διερευνά το πώς βρέθηκε το περίστροφο στα χέρια του ισοβίτη και πώς εντελώς «βολικά» εκτυλίχθηκαν όλα σε έναν χώρο χωρίς κάμερες με την παρουσία μόνο όσων βρίσκονταν εκεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βούλγαρος πυροβόλησε εναντίον του Έλληνα ισοβίτη τρεις φορές με δυο σφαίρες να τον βρίσκουν στο κεφάλι.

Ο Αθανάσιος Τάρτης, δικηγόρος του Βούλγαρου κατηγορούμενου σημείωσε ότι «απείλησε ότι θα τον σκοτώσει. Μπήκε μπροστά αυτός, είπε “τι είναι αυτά που κάνεις;” γύρισε αυτός το όπλο κατ’ αρχήν στον δικό μου τον εντολέα και ύστερα στον αρχιφύλακα, απειλώντας ότι θα τον σκοτώσει, του έπιασε το χέρι, του τράβηξε το όπλο, τραβήχτηκε πίσω και τον πυροβόλησε αναγκαστικά».

Μαζί με τον αρχιφύλακα εκείνη την στιγμή βρισκόταν στο αρχιφυλακείο ο Βούλγαρος που έχει καταδικαστεί για την εκτέλεση του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στην Βούλα, τον Οκτώβριο του 2018 και ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός και παλιός συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, Αλκέτ Ριτζάι, κάτι που ωστόσο ο ίδιος αρνείται αλλά προέκυψε από την προανάκριση.

«Ο Αλκέτ Ριτζάι ήταν παρών ή όχι; Τον ρώτησα τον εντολέα μου, μου είπε ότι δεν ήταν παρών. Μπορεί να είχε πάρει πριν και να είχε μιλήσει με τον αρχιφύλακα, παρών όμως δεν ήταν», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Οι αστυνομικοί ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, όπως αν πρόκειται για «παγίδα θανάτου», ύστερα από κάποια έξωθεν εντολή που προσπαθούν να καλύψουν και να παρουσιάσουν οι εμπλεκόμενοι ως ένα τυχαίο περιστατικό αυτοάμυνας. Στο μικροσκόπιο είναι και ο ρόλος του αρχιφύλακα. Πριν το περιστατικό η διοίκηση των Φυλακών είχε ζητήσει την παραίτησή του για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Την είχε υποβάλει και και παρέμενε στη θέση του μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης του.

Ο Βούλγαρος βαρυποινίτης που έχει συλληφθεί για ανθρωποκτονία, οδηγήθηκε στο εισαγγελέα Λαμίας που του άσκησε δίωξη και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.