Σοβαρό τροχαίο στην Ηλεία: Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ρίο δύο τραυματίες- BINTEO

Τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το βράδυ στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατακόλου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και σκηνές έντασης στο σημείο της σύγκρουσης.

Σε πιο κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται ο 65χρονος οδηγός του κόκκινου αγροτικού οχήματος και ο 56χρονος συνοδηγός του σπορ Ι.Χ., οι οποίοι λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Ο τρίτος τραυματίας, ο 66χρονος οδηγός του Ι.Χ., νοσηλευόταν -μέχρι αυτή την ώρα- στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», ενώ ο τέταρτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Σκηνές σοκ στο σημείο του τροχαίου

Οι πρώτες κλήσεις προς τις αρχές έκαναν λόγο για σφοδρή σύγκρουση και εγκλωβισμένους επιβάτες, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση.

Όσοι βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο μιλούν για εικόνες χάους. Διαλυμένες λαμαρίνες, έντονη ανησυχία και αγωνία για την κατάσταση των επιβαινόντων, αλλά και μια επιχείρηση διάσωσης που εξελισσόταν υπό πίεση χρόνου και ισχυρής βροχόπτωσης.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο οχήματα, ένα κόκκινο αγροτικό όχημα, και ένα Audi TT. Και στα δύο οχήματα επέβαιναν από δύο άτομα, συνολικά τέσσερις επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το αγροτικό όχημα κινούνταν με κατεύθυνση προς το Κατάκολο, ενώ το σπορ Ι.Χ. κινούνταν προς τον Πύργο. Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά την διασταύρωση του Τραγανού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των κινήσεων που οδήγησαν στη μετωπική πρόσκρουση.