Σε στάση εργασίας την Τετάρτη οι εκπαιδευτικοί: Πώς θα λειτουργήσουν Γυμνάσια και Λύκεια

Εκπαιδευτικοί Γυμνασίων και Λυκείων σε όλη τη χώρα προχωρούν σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00 το πρωί, διαμαρτυρόμενοι για τις κλήσεις συναδέλφων τους σε ακρόαση και απολογία, λόγω συμμετοχής τους στην απεργία-αποχή από τη διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, το οποίο καταγγέλλει «κλίμα τρομοκράτησης» και «ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης». Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών σε βάρος εκπαιδευτικών συνιστά ευθεία αμφισβήτηση του απεργιακού δικαιώματος και πλήγμα στις θεμελιώδεις εργασιακές ελευθερίες του κλάδου.

Η τρίωρη στάση εργασίας καλύπτει όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Παράλληλα, προβλέπεται διευκολυντική στάση για τις ΕΛΜΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη, έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η ΟΛΜΕ ζητά την άμεση παύση των πειθαρχικών διαδικασιών και την πλήρη απαλλαγή των διωκόμενων εκπαιδευτικών, καλώντας τον κλάδο να υπερασπιστεί το δημόσιο σχολείο και τα εργασιακά του δικαιώματα.

Όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων, οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Τα κενά που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της στάσης θα καταγραφούν, ενώ το πρόγραμμα μαθημάτων θα συνεχιστεί κανονικά μετά τις 11:00 το πρωί.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ



«Μετά την ακρόαση και απολογία ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Πελοποννήσου των τριών συναδελφισσών εκπαιδευτικών – μελών του Συλλόγου “Ο ΠΛΗΘΩΝ”, τρεις ακόμα συναδέλφισσες (2 μέλη του Συλλόγου Π.Ε. “Πλήθωνα” και 1 μέλος του Συλλόγου Π.Ε. “ο Θουκυδίδης”, που την προηγούμενη χρονιά ήταν στην περιοχή) κλήθηκαν σε ακρόαση και απολογία την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, διαδοχικά στις 10:00, 10:30 και 11:00 π.μ., για τη συμμετοχή τους στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία – αποχή από την ατομική αξιολόγηση της Ομοσπονδίας τους».

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ δηλώνει ότι οι συνεχιζόμενες απόπειρες τρομοκράτησης, εκφοβισμού και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης από τη μεριά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας δεν θα περάσουν. Οι πρακτικές αυτές, τονίζει, είναι βαθιά αντεργατικές και αντιδημοκρατικές, στρέφονται ευθέως ενάντια στο απεργιακό δικαίωμα.

Η πολιτική αυτή εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης, κατηγοριοποίησης σχολείων και εκπαιδευτικών και εμπορευματοποίησης της γνώσης. Μια πολιτική που, αδυνατώντας να πείσει την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία, καταφεύγει στις διώξεις και την καταστολή των αγώνων.

Οι συναδέλφισσες που καλούνται σε απολογία δεν έχουν διαπράξει κανένα πειθαρχικό παράπτωμα. Αντίθετα, υλοποιούν συλλογικές αποφάσεις της Ομοσπονδίας τους, όπως αυτές έχουν εκφραστεί επανειλημμένα μέσα από τις συλλογικές της διαδικασίες και προστατεύονται από το Σύνταγμα.

Ολόκληρος ο κλάδος στέκεται στο πλευρό τους. Απαιτούμε την άμεση παύση κάθε πειθαρχικής διαδικασίας και την πλήρη απαλλαγή και δικαίωση των συναδελφισσών μας.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στην ΠΔΕ Πελοποννήσου στην Τρίπολη την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, κηρύσσοντας τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας 8:00 με 11:00, για όσες ΕΛΜΕ δύνανται να παραστούν στην Τρίπολη.

«Με ενότητα, συλλογικότητα και αγωνιστική συσπείρωση θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και τη δημόσια εκπαίδευση!»