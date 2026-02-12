Αίγιο: Εκδήλωση με θέμα «Σύγχρονες Εξαρτήσεις και Κοινωνικές Προκλήσεις – Η Προστασία των Νέων ως Προτεραιότητα»

Ο Δήμος Αιγιαλείας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο P.A.D.A. (Protection Against Drug Addiction), διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις σύγχρονες εξαρτήσεις και τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, θέτοντας στο επίκεντρο την πρόληψη και την ουσιαστική προστασία των νέων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 19:00, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου P.A.D.A., κ. Ιωάννης Ραχωβίτσας, Αντιστράτηγος Ε.Π. – Επίτιμος Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές από διαφορετικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς χώρους, προσεγγίζοντας το ζήτημα των εξαρτήσεων πολύπλευρα:

• Ελένη Μπακούρη, Διδάκτωρ Τοξικολογίας

• Elena Bakoufti, Φιλόλογος

• Ελευθερία Παλαιολογού, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Πυγμαχίας

• Βίβιαν Παπαγεωργίου, Ψυχολόγος

• Κλεοπάτρα Βρόντου, Κοινωνιολόγος

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τις νέες μορφές εξάρτησης (ουσίες, συμπεριφορικές εξαρτήσεις, ψηφιακός εθισμός), να αναλύσει τα κοινωνικά αίτια που τις ενισχύουν και να προτείνει πρακτικές πρόληψης και ενδυνάμωσης των νέων. Μέσα από επιστημονική γνώση, βιωματικές μαρτυρίες και κοινωνική ανάλυση, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών και πολιτών.

Η προστασία της νεολαίας αποτελεί συλλογική ευθύνη και βασική προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας.

Η παρουσία όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική.