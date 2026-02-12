Επίσκεψη Ισπανών εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου και στο Δημαρχείο της Πάτρας

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη δύο (2) Ισπανών καθηγητών στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου Πατρών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και της δράσης Job Shadowing, ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Γιωτόπουλου Γεωργίου και του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η κ. María José Candel, καθηγήτρια Ισπανικών, Αγγλικών και Γαλλικών, επικεφαλής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών και συντονίστρια Erasmus, καθώς και ο κ. Vicent Esteve, καθηγητής Μαθηματικών, Τεχνολογίας και Τεχνών, υποστήριξης στη διδασκαλία Αγγλικών και υπεύθυνος του τομέα STEAM, επισκέφθηκαν την Πάτρα από τις 9 έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2026, προερχόμενοι από το σχολείο Col·legi Concertat Maria Auxiliadora d'Algemesí της Βαλένθια (Ισπανία).

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου παρακολούθησαν μαθήματα Φιλολογικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών και Τεχνολογίας στην αγγλική γλώσσα, καθώς και μαθήματα Γαλλικής γλώσσας, συμμετέχοντας ενεργά στη διδακτική διαδικασία και συμβάλλοντας σε ουσιαστική ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθοδολογιών. Η δράση Job Shadowing αποτέλεσε εξαιρετική ευκαιρία για αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών χωρών και εκπαιδευτικών συστημάτων, ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του σχολείου και τη διεθνοποίηση της σχολικής εκπαίδευσης.

Κατά την δεύτερη ημέρα παραμονής τους πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο Πατρών, παρουσία του Δημάρχου της πόλης κ. Κωνσταντίνου Πελετίδη και της Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Αικατερίνης Σίμου. Στο πλαίσιο της συνάντησης αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος γύρω από τη λειτουργία των σχολείων στην Ελλάδα και την Ισπανία, τις εκπαιδευτικές διαδρομές των μαθητών, καθώς και τις πανεπιστημιακές σπουδές και τις δυνατότητες ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πολιτιστική διάσταση της επίσκεψης.

Οι Ισπανοί εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στο Κάστρο Πατρών και στο Ρωμαϊκό Ωδείο στην Άνω Πόλη, επισκέφθηκαν τον Ιερό Ναό Παντοκράτορος, κατέβηκαν τις ιστορικές σκάλες της Αγίου Νικολάου και κατόπιν επισκέφθηκαν τον Ιερό Ναό Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, όπου προσκύνησαν την Τίμια Κάρα του Πρωτοκλήτου Αποστόλου, τον Ιερό Σταυρό του μαρτυρίου του και επισκέφθηκαν τον τόπο της θυσίας του.

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ιστορικό οινοποιείο Αχάια Κλάους, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Γυμνάσιο Σαραβαλίου, όπου οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στους χώρους του από το αρμόδιο προσωπικό και ενημερώθηκαν για την ιστορία και τη συμβολή του οινοποιείου στην οικονομική και πολιτιστική ζωή της περιοχής.

Οι Ισπανοί εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους τόσο για τη φιλοξενία όσο και για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας με το Γυμνάσιο Σαραβαλίου, επισημαίνοντας τη σημασία τέτοιων ευρωπαϊκών δράσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση της σχολικής εκπαίδευσης. Κλείνοντας, τόνισαν την επιθυμία τους να επαναληφθεί η δράση την επόμενη σχολική χρονιά στο σχολείο τους στη Βαλένθια, ενισχύοντας περαιτέρω τη διασχολική συνεργασία και τη διαπολιτισμική ανταλλαγή.