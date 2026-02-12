Η Κλαυδία ερμήνευσε υπέροχα το τραγούδι «Όλου του κόσμου την ελπίδα» στον Α΄ Ημιτελικό της Eurovision

Από τις ξεχωριστές στιγμές της καλοστημένης βραδιάς του α' ημιτελικού του «Sing For Greece» 2026 που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 11-2 live από την ΕΡΤ1, ήταν αναμφίβολα η εμφάνιση της περσινής εκπροσώπου μας στο διαγωνισμό, Κλαυδίας η οποία & «άνοιξε» τη βραδιά ερμηνεύοντας την «Αστερομάτα» της, καθηλώνοντας ξανά το κοινό.

Ωστόσο η νεαρή, ταλαντούχα τραγουδίστρια που κατάφερε και πήρε την τιμητική 6η θέση στην περσινή Γιουροβίζιον στην Βασιλεία της Ελβετίας, μετά την παρουσίαση των 14 υποψηφίων τραγουδιών του α' ημιτελικού, εμφανίστηκε και πάλι στη σκηνή και αφού ερμήνευσε το πολύ όμορφο, καινούριο κομμάτι της "Άνεμος", στη συνέχεια επιφύλαξε μία ωραία έκπληξη όχι μόνο στους Eurofans αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Η Ποντιακής καταγωγής καλλιτέχνιδα φορώντας ένα λευκό, αέρινο φόρεμα και πλαισιωμένη από 10 άνδρες τυμπανιστές, τραγούδησε το «Όλου του κόσμου η ελπίδα» που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα το 1992 στο διαγωνισμό της Eurovision στη Σουηδία. Τότε ερμηνεύτρια ήταν η Κλεοπάτρα που είχε στο φόρεμα της και μία καρφίτσα με τον Ήλιο της Βεργίνας. Μία υπέροχη συμμετοχή της χώρας μας όπως θυμήθηκε και ανέφερε και η Δάφνη Μπόκοτα στην εκπομπή Super Κατερίνα, που έφερε την Ελλάδα στην 5η θέση. Μάλιστα κάποιοι είχαν τότε σπεύσει να πουν πως με την εξαιρετική πορεία του τραγουδιού "Όλου του κόσμου η ελπίδα", ήταν σαν η EBU να ζήτησε μία έμμεση συγγνώμη για την άτυχη συμμετοχή μας την προηγούμενη χρονιά, την περίφημη "Άνοιξη" του Ανδρέα Μικρούτσικου με τη Σοφία Βόσσου το 1991 στη Ρώμη.

Το τραγούδι "Όλου του Κόσμου η Ελπίδα" είχε λάβει 94 βαθμούς, και έφτασε στην 5η θέση ανάμεσα σε 23 συμμετοχές. Ήταν σύνθεση του Χρήστου Λαγού που είχε γράψει και τους στίχους ενώ μαέστρος της ορχήστρας στην ελληνική συμμετοχή ήταν ο Χάρης Ανδρεάδης. Νικήτρια στη Γιουροβίζιον του '92 ήταν η Λίντα Μάρτιν με την Ιρλανδία, με το τραγούδι "Why Me?" που είχε γράψει ο Τζόνι Λόγκαν. Η Κλεοπάτρα Πανταζή γεννημένη το 1963 είναι από τις πολύ καλές Ελληνικές φωνές και έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Στέλιο Ρόκκο και με τον αείμνηστο συνθέτη Μίμη Πλέσσα.

Τέλος για την Κλαυδία να αναφέρουμε πως εντυπωσίασε με την σκηνική αυτοπεποίθηση και φωνητική ωριμότητα της, και έλαβε θερμό χειροκρότημα και έντονη ανταπόκριση στα social media. Η έκπληξη ήταν επίσης ότι τραγούδησε & το «Heroes» του Σουηδού Måns Zelmerlöw, ο οποίος είχε κερδίσει την πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Γιουροβίζιον το 2015.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ