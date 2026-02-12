Ο Γιάννης Σμαραγδής, μετά τον Καποδίστρια, «ζωντανεύει» τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη

Μια κινηματογραφική παραγωγή υψηλών απαιτήσεων, η οποία εστιάζει στην εμβληματικότερη ίσως μορφή του 1821, φαίνεται πως βρίσκεται ήδη στα σκαριά.

Ο Γιάννης Σμαραγδής, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο του «Καποδίστρια», προχωρά στο επόμενο μεγάλο βήμα του, βάζοντας στο επίκεντρο τη ζωή και τη δράση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Πλάνο μάχης και σκηνές δράσης

Η νέα αυτή απόπειρα δεν θα θυμίζει σε τίποτα μια στατική βιογραφία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάγκα, ο σκηνοθέτης έχει ήδη ορίσει την πλοκή και το πλάνο της ταινίας, δίνοντας έμφαση στον ρεαλισμό. Οι ανάγκες του σεναρίου απαιτούν τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού κασκαντέρ για τις πολεμικές συγκρούσεις, καθώς το όραμα του δημιουργού περιλαμβάνει σκηνές με άλογα και έντονη δράση.

«Θα είναι μια παραγωγή που θα στοιχίσει 5 εκατομμύρια. Θα υπάρχουν σκηνές πολέμου. Θα χρειαστούν πολλοί κασκαντέρ. Για να μην φανεί ψεύτικο, γιατί θα έχει πολύ αίμα, άλογα, είναι δύσκολη ταινία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ταινία για τον Κολοκοτρώνη!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής κατά τη διάρκεια της αποκάλυψης.

Το στοίχημα της διεθνούς εμβέλειας

Παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης Σμαραγδής τηρεί προς το παρόν σιγή ιχθύος, οι πληροφορίες θέλουν την παραγωγή να είναι η πρώτη που επικεντρώνεται αποκλειστικά στον «Γέρο του Μοριά». Στο πλαίσιο του σχολιασμού της είδησης, έπεσε στο τραπέζι και η ιδέα για μια αγγλόφωνη ταινία, ώστε η ιστορία της απελευθέρωσης της Ελλάδας να ταξιδέψει πέρα από τα σύνορα. «Γιατί να μην τον μάθει όλος ο κόσμος; Απελευθέρωσε μια χώρα», αναρωτήθηκε ο Λιάγκας, τονίζοντας τη σημασία της οικουμενικότητας του ήρωα.