Πέθανε στα 48 του ο πρωταγωνιστής του «Dawson’s Creek», James Van Der Beek

Ο ηθοποιός είχε κάνει γνωστό τον Νοέμβριο του 2024 πως έδινε μάχη με τον καρκίνο του εντέρου.

Η οικογένειά του συμπλήρωσε: «Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι μέρες θα έρθουν. Προς το παρόν ζητάμε ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε για τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».

Στην επίσημη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Instagram του ηθοποιού αναφέρεται: «Ο αγαπημένος μας James Van Der Beek έφυγε ήσυχα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος και πίστη».

Σε ηλικία 48 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός James Van Der Beek, ο οποίος σφράγισε μια ολόκληρη εποχή πρωταγωνιστώντας στη δημοφιλή νεανική σειρά «Dawson’s Creek» κατά τη δεκαετία των '90s.

Η πορεία του James Van Der Beek

Γεννημένος το 1977 στο Κονέκτικατ, αρχικά είχε κλίση προς τον αθλητισμό, όμως μια σοβαρή διάσειση που υπέστη στο ποδόσφαιρο τον ανάγκασε να απέχει από τα γήπεδα. Αυτή η εξέλιξη τον ώθησε στην υποκριτική, κάνοντας το ντεμπούτο του ως Ντάνι Ζούκο σε σχολική παράσταση του «Grease».

Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 1998 μέσα από τον ρόλο του Ντόσον Λίρι, ενός εφήβου με πάθος για το σινεμά. Την ίδια χρονιά, το περιοδικό People τον κατέταξε στους πιο γοητευτικούς άνδρες του πλανήτη. Αναλογιζόμενος την πορεία του στην επέτειο των 25 ετών της σειράς, είχε σημειώσει: «Πριν 25 χρόνια σήμερα, η ζωή μου άλλαξε. Όχι σταδιακά, όχι μέρα με τη μέρα … άμεσα. Ήταν η κορύφωση πέντε ετών ακροάσεων, εκατοντάδων ωρών στη σκηνή, χιλιάδων ωρών ταξιδιών, προετοιμασίας, ονείρων, ελπίδων, ακούγοντας το ‘όχι’ και φτιάχνοντας λόγους για να συνεχίσω. Αλλά η αλλαγή ήταν ξαφνική».

Εκτός από την τηλεόραση, σημείωσε επιτυχίες και στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας στο«Varsity Blues» και στην ταινία «The Rules of Attraction», όπου υποδύθηκε έναν χαρακτήρα εντελώς διαφορετικό από τον Ντόσον.

«Ο καρκίνος είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί»

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Van Der Beek μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή «Today» για τηδιάγνωση του καρκίνου σταδίου 3. Παρά το αρχικό σοκ, είδε την ασθένεια ως μια ευκαιρία για ριζική αναθεώρηση της ζωής του. Όπως ανέφερε, η περιπέτεια αυτή τον δίδαξε να ρίχνει ρυθμούς και να φροντίζει την υγεία του, οδηγώντας τον σε ένα βαθύτερο ταξίδι αυτογνωσίας.

«Δεν ήξερα τι σημαίνει να επιβραδύνεις. Δεν ήξερα τι σημαίνει να προσέχεις πραγματικά τι τρως, τι βάζεις στο σώμα σου», είχε δηλώσει, τονίζοντας πως πλέον μπορούσε να εκτιμά την κάθε στιγμή.

Ο ηθοποιός, που απέκτησε έξι παιδιά με τη σύζυγό του Kimberly, εξήρε τη στήριξή της, λέγοντας: «Δεν θα ήμουν ζωντανός αν δεν ήταν εκείνη». Όσο για τα παιδιά του, πίστευε πως η δική του περιπέτεια τα βοήθησε να χτίσουν ψυχική ανθεκτικότητα: «Η ανθεκτικότητα δεν είναι μόνο κάτι που έχουν. Είναι κάτι που χτίζεται. Και ίσως το πιο πολύτιμο μάθημα που μπορούσαν να πάρουν».