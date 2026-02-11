Eurovision - Sing for Greece 2026: Το νοσταλγικό medley στο οποίο συμμετείχαν οι υποψήφιοι του Α’ Ημιτελικού

Δεκατέσσερα τραγούδια και συνολικά δεκαπέντε καλλιτέχνες διαγωνίζονται στον πρώτο ελληνικό Ημιτελικό, το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου.

Η έναρξη του show ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με την Klavdia να εμφανίζεται στη σκηνή. Αμέσως μετά ακολούθησε ένα medley από τους υποψήφιους, το οποίο προκάλεσε νοσταλγία σε όσους είναι θαυμαστές της Eurovision, και το παρακολούθησαν

Οι δεκαπέντε τραγουδιστές ερμήνευσαν συνολικά πέντε κομμάτια, τα οποία αποτελούν κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας στην Eurovision.

Από το «Ωτοστόπ» στο «My Number One»

Το medley ξεκίνησε με το «Ωτοστόπ», με το οποίο είχε εκπροσωπήσει η Άννα Βίσση και το συγκρότημα «Επίκουροι» την Ελλάδα στην Eurovision του 1980, στη Χάγη. Εκείνη την χρονιά η χώρα μας είχε κατακτήσει την 13η θέση.