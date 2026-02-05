Το τρέιλερ του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» έγραψε ιστορία με 222 εκατ. προβολές σε μόλις 24 ώρες
Κάθε προηγούμενο ρεκόρ κατέρριψε το τρέιλερ του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», καθώς μέσα σε μόλις 24 ώρες από την κυκλοφορία του από το 20th Century Studios, συγκέντρωσε 222 εκατομμύρια προβολές.
Το ορόσημο αποδίδεται σε στοιχεία που μετέφερε το Dark Horizons, σε μια ένδειξη για το πόσο υψηλές είναι οι προσδοκίες του κοινού για την επιστροφή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά brands των τελευταίων δεκαετιών. Το νέο τρέιλερ τοποθετείται πλέον στην πρώτη δεκάδα των πιο επιτυχημένων τρέιλερ όλων των εποχών σε παγκόσμιο επίπεδο, ως προς την απήχηση που κατέγραψε στο πρώτο του 24ωρο.
Δείτε το τρέιλερ
Στην ανάρτηση του στούντιο, το μήνυμα προς το κοινό ήταν: «222.000.000 προβολές τρέιλερ σε 24 ώρες; Πρωτοποριακό. Κυριολεκτικά. Σας ευχαριστούμε που κάνατε το τρέιλερ του "Ο Διάβολος Φοράει Prada 2" εκείνο με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών για την 20th Century Studios».
Δείτε την ανάρτηση
Σημειώνεται, πως το teaser διάρκειας 52 δευτερολέπτων είχε φτάσει τις 185 εκατομμύρια προβολές την πρώτη ημέρα της διάθεσής του, τον περασμένο Νοέμβριο, προϊδεάζοντας από νωρίς ότι το σίκουελ θα κινηθεί σε επίπεδα μαζικής απήχησης.
Η νέα ταινία επαναφέρει στο προσκήνιο βασικά πρόσωπα του αρχικού καστ, με την πολυαναμενόμενη επιστροφή της Μέριλ Στριπ, της Αν Χάθαγουεϊ, της Έμιλι Μπλαντ και του Στάνλεϊ Τούτσι. Το φιλμ θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Μαΐου.
