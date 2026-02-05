Το τρέιλερ του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» έγραψε ιστορία με 222 εκατ. προβολές σε μόλις 24 ώρες

Κάθε προηγούμενο ρεκόρ κατέρριψε το τρέιλερ του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», καθώς μέσα σε μόλις 24 ώρες από την κυκλοφορία του από το 20th Century Studios, συγκέντρωσε 222 εκατομμύρια προβολές.

Το ορόσημο αποδίδεται σε στοιχεία που μετέφερε το Dark Horizons, σε μια ένδειξη για το πόσο υψηλές είναι οι προσδοκίες του κοινού για την επιστροφή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά brands των τελευταίων δεκαετιών. Το νέο τρέιλερ τοποθετείται πλέον στην πρώτη δεκάδα των πιο επιτυχημένων τρέιλερ όλων των εποχών σε παγκόσμιο επίπεδο, ως προς την απήχηση που κατέγραψε στο πρώτο του 24ωρο.

Δείτε το τρέιλερ