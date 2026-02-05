Η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει αναδρομικό αφιέρωμα στον Τίμοθι Σαλαμέ με 8 ταινίες

Η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει αναδρομικό αφιέρωμα στον ηθοποιό Τίμοθι Σαλαμέ παρ’ όλο που μόλις έχει κλείσει τα 30 του χρόνια.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί είναι υποψήφιος για Όσκαρ α' ανδρικού για την ερμηνεία του στο δράμα με θέμα την μπερδεμένη προσωπική ζωή ενός παίκτη πινγκ πονγκ.

Ο Σαλαμέ κέρδισε πρόσφατα Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στην ταινία, καθώς και το βραβείο της Ένωσης Κριτικών Αμερικής (Critics’ Choice).

Το αφιέρωμα οκτώ (8) ταινιών διοργανώνεται από τις 7 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026, καθώς ο Σαλαμέ είναι υποψήφιος για Όσκαρ για την παραγωγή και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο "Marty Supreme", ένα φιλμ που ήδη σημειώνει εμπορική επιτυχία και έχει συνολικά προταθεί για 9 βραβεία Όσκαρ. Η συγκεκριμένη ταινία συνεχίζει να προβάλλεται για 3η εβδομάδα και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε ενώ οι παγκόσμιες της εισπράξεις έχουν φτάσει τα 125 εκατ. δολάρια.

Ο Σαλαμέ, ο οποίος έχει επίσης προταθεί στο παρελθόν για Όσκαρ για τις ταινίες «A Complete Unknown» και «Call Me By Your Name-Να με Φωνάζεις με τ' Όνομα σου», είναι ο νεότερος άνδρας ηθοποιός που έχει λάβει ποτέ τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ ερμηνείας. Είναι επίσης ο νεότερος ηθοποιός που έχει πρωταγωνιστήσει σε κινηματογραφικά έργα, τα οποία έχουν αποφέρει συνολικά 3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Λογίζεται δε φέτος ως ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του Όσκαρ.

Το αφιέρωμα της Αμερικανικής Ταινιοθήκης περιλαμβάνει προσωπικές συζητήσεις με τον ηθοποιό για τις ταινίες «A Complete Unknown», «Dune», «Dune: Part Two», «Interstellar», «The King» και «Beautiful Boy».

Τόσο η δεύτερη ταινία «Dune» όσο και η ταινία «Interstellar» θα προβληθούν σε φιλμ 70mm.

Στις προβολές θα συμμετάσχουν ως ειδικοί καλεσμένοι οι σκηνοθέτες, Ντενί Βιλνέβ και Κρίστοφερ Νόλαν καθώς και οι ηθοποιοί Έντουαρντ Νόρτον και Ελ Φάνινγκ.

Στις 13 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί επίσης η προβολή της ταινίας «Call Me By Your Name» του Λούκα Γκουαντανίνο και θα ακολουθήσει συζήτηση με τον πρωταγωνιστή που θα συντονίσει ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και μουσικός παραγωγός Ζέιν Λόου.

«Η Αμερικανική Ταινιοθήκη με ενθουσιασμό καλωσορίζει τον τέσσερις φορές υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό και παραγωγό Τίμοθι Σαλαμέ για αναδρομική παρουσίαση οκτώ ταινιών παρουσία του ίδιου» αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού με έδρα το Λος Άντζελες.

Η αναδρομική παρουσίαση τιμά την πιο πρόσφατη ταινία του, "Marty Supreme", η οποία αναμένεται να είναι το κινηματογραφικό έργο με τα υψηλότερα έσοδα της A24, μαζί με μια επιλογή από καθοριστικές ερμηνείες από την εξαιρετική του καριέρα, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Αμερικανικής Ταινιοθήκης.

Ο Σαλαμέ έχει γεννηθεί στις 27 Δεκεμβρίου 1995 στη Νέα Υόρκη.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ -ΜΠΕ

Φωτ.: ΑΠΕ -ΜΠΕ / EPA -ANSA