Survivor: Αποχώρησαν Γιώργος Τσουκαλάς και Χρήστος Μυλωνάς

Ένα ανατρεπτικό επεισόδιο του « Survivor» προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (05.02.2026), καθώς ένας από τους παίκτες των Αθηναίων αποχώρησε από το παιχνίδι οικειοθελώς.

Ο λόγος για τον Γιώργο Τσουκαλά, ενώ στο τέλος και ο Επαρχιώτης Χρήστος Μυλωνάς είδε την πόρτα της εξόδου από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Μόλις ξεκίνησε το συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στις δύο ομάδες την απόφαση του Γιώργου Τσουκαλά να αφήσει το «Survivor», ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε την απόφαση του κοινού σχετικά με τους πέντε υποψήφιους από την ομάδα των Επαρχιωτών.

«Καλώς ήρθατε στο συμβούλιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας του κοινού.

Μια ψηφοφορία, η οποία φυσικά έχει να κάνει με τους πέντε υποψήφιους προς αποχώρηση της ομάδας των Επαρχιωτών. Να τους αναφέρω με τη σειρά έτσι όπως τους βλέπω: ο Γιώργος Πολυχρός, ο Χρήστος Μυλωνάς, ο Μιχάλης Σηφάκης, ο Σταύρος Φλώρος και ο Γιάννης Ρέβης.

Να ξεκινήσουμε όμως με την κόκκινη ομάδα, βλέπετε ένα άδειο σκαμπό εκεί στη μέση ακριβώς», είπε ο Γιώργος Λιανός.

«Θέλω λοιπόν να ανακοινώσω και στις δύο ομάδες ότι ο Γιώργος Τσουκαλάς αποχώρησε από το Survivor για προσωπικούς λόγους», πρόσθεσε στους παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης.