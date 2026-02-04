Eurovision 2026: O Akylas ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια views στο Youtube με το «Ferto»

Ο τραγουδιστής ανέβασε τη χώρα στην κορυφή, χωρίς ακόμα να έχει ανακοινωθεί εάν θα την εκπροσωπήσει και πριν ακόμη ανακοινωθούν όλα τα κομμάτια του διαγωνισμού

Πρώτη η Ελλάδα στο Youtube όσον αφορά στα τραγούδια της Eurovision 2026 που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, με τον Akyla να έχει πάνω από δύο εκατομμύρια προβολές στο «Ferto». Το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν από περίπου δύο εβδομάδες και από την πρώτη στιγμή τα σχόλια ήταν πολύ θετικά στα social media στην Ελλάδα. Ωστόσο, φαίνεται πως και στο εξωτερικό ο τραγουδιστής έχει προκαλέσει τον ενδιαφέρον του κόσμου, με αποτέλεσμα να είναι πρώτο σε προβολές, χωρίς ακόμα να έχει αναδειχτεί εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό, όπως αναφέρει και το Eurovisionfun. Η Φινλανδία με 1,6 εκατομμύρια προβολές και η Ουκρανία με 992 χιλιάδες προβολές ακολουθούν.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@eurovisionfn/video/7602602610566204694" data-video-id="7602602610566204694" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@eurovisionfn" href="https://www.tiktok.com/@eurovisionfn?refer=embed">@eurovisionfn</a> Πρωτιά της Ελλάδας στο YouTube για τη Eurovision 2026 Η Ελλάδα καταγράφει δυναμική παρουσία ενόψει της Eurovision 2026, καθώς το τραγούδι «Φέρτο» του Ακύλα βρίσκεται στην πρώτη θέση σε προβολές στο YouTube μεταξύ όλων των υποψηφίων συμμετοχών μέχρι στιγμής. - Greece -Finland -Ukraine <a title="eurovision2026" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/eurovision2026?refer=embed">#eurovision2026</a> <a title="eurovisionfun" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/eurovisionfun?refer=embed">#Eurovisionfun</a> <a title="akylas" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/akylas?refer=embed">#akylas</a> <a title="ferto" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/ferto?refer=embed">#ferto</a> <a title="fyp" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed">#fyp</a> <a target="_blank" title=" original sound - Akylas" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7596369863237815062?refer=embed"> original sound - Akylas</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>