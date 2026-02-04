Πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία: Η στάση τους μετά τις νέες ντροπιαστικές αποκαλύψεις για τους γονείς τους

Αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου αλλά και για την πρώην συζύγό του, Σάρα Φέργκιουσον και τη σχέση που είχαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Μετά την αφαίρεση των τίτλων του Άντριου και την απόφαση του Καρόλου να τον εκδιώξει από τη Βασιλική Στοά όπου μέχρι σήμερα διαμένει με τη Σάρα Φέργκιουσον, όλοι αναρωτήθηκαν ποια θα ήταν η στάση που θα τηρούσαν οι κόρες του, πριγκίπισσα Ευγενία και Βεατρίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο μήνα, η μεγαλύτερη κόρη του Άντριου, η πριγκίπισσα Βεατρίκη, πήγε την 4χρονη κόρη της Σιένα να ιππεύσει με τον παππού της, στο Κάστρο του Γουίνδσορ. Προσκάλεσε μάλιστα και τους δύο γονείς της, στη βάπτιση της μικρότερης κόρης της, της Αθηνάς, τον Δεκέμβριο, έναν μήνα μετά τη δημόσια αποπομπή του πατέρα της. Η μικρότερη αδερφή της όμως, η πριγκίπισσα Ευγενία, κρατάει μία πιο σταθερά αποστασιοποιημένη στάση από τον πατέρα της.

Σύμφωνα με το "Tatler", η πριγκίπισσα Ευγενία φέρεται να "έκοψε την επαφή με τον πατέρα της" και η πρώην βασιλική ανταποκρίτρια, Τζένι Μποντ, δήλωσε στην εφημερίδα Mirror: "Φαίνεται ότι οι δύο κόρες έχουν διαφορετική θέση στο πώς αντιμετωπίζουν τον πατέρα τους".

Η βασιλική συντάκτρια ανταποκρίτρια έγραψε: "Η Βεατρίκη θα έπρεπε να γνώριζε ότι πιθανότατα θα την έβλεπαν να κάνει ιππασία με τον πατέρα της, οπότε μπορούμε να εκλάβουμε αυτή την κίνηση ως μία επιλογή με την οποία έδειξε ότι συνεχίζει να υποστηρίζει τον πατέρα της". Και συνέχισε: "Πρέπει να είναι απίστευτα δύσκολο να βλέπεις τους γονείς σου τόσο ταπεινωμένους, απομονωμένους και η Βεατρίκη, ως η μεγαλύτερη κόρη, πιθανώς να συνειδητοποιεί καλύτερα την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει".

Μία πηγή από το περιβάλλον της πριγκίπισσας Βεατρίκης και της πριγκίπισσας Ευγενίας αναφέρει στη Daily Mail: "Η Βεατρίκη προσπαθεί να ακολουθήσει τη λεπτή γραμμή του να μην αποκοπεί από τον πατέρα της και παράλληλα να παραμείνει κοντά στη βασιλική οικογένεια. Δεν έχει όμως τακτική και συχνή επαφή με τον Άντριου. Η Ευγενία δεν ακολουθεί αυτή τη γραμμή. Απλά δεν του μιλάει".