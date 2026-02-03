Η Μαρία Μπακοδήμου μας προσκαλεί στον «Πιο αδύναμο κρίκο» - Στον αέρα το trailer

Κυκλοφόρησε το trailer για το εμβληματικό τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος», που επιστρέφει στο OPEN.

Το πρώτο επίσημο βίντεο με τη Μαρία Μπακοδήμου δίνει ξεκάθαρα το στίγμα του ανανεωμένου παιχνιδιού.

Η παρουσιάστρια εμφανίζεται στο trailer με καυστικό χιούμορ και αποφασιστική στάση, βάζοντας από νωρίς τους διαγωνιζόμενους στο κλίμα του παιχνιδιού.

Σε κάθε επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα των 8 ατόμων πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «Πιο αδύναμος κρίκος».