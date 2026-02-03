Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Η Μαρία Μπακοδήμου μας προσκαλεί στον «Πιο αδύναμο κρίκο» - Στον αέρα το trailer

Η Μαρία Μπακοδήμου μας προσκαλεί στον «Π...

Κυκλοφόρησε το trailer

Κυκλοφόρησε το trailer για το εμβληματικό τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος», που επιστρέφει στο OPEN.

Το πρώτο επίσημο βίντεο με τη Μαρία Μπακοδήμου δίνει ξεκάθαρα το στίγμα του ανανεωμένου παιχνιδιού. 

Η παρουσιάστρια εμφανίζεται στο trailer με καυστικό χιούμορ και αποφασιστική στάση, βάζοντας από νωρίς τους διαγωνιζόμενους στο κλίμα του παιχνιδιού. 

Σε κάθε επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα των 8 ατόμων πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «Πιο αδύναμος κρίκος».

Ειδήσεις Τώρα

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος

Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι

Στα μονοπάτια του Αροάνιου: Το μαγικό δάσος του Πλανητέρου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μαρία Μπακοδήμου Τηλεπαιχνίδι

Spotlight