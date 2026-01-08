Τάσος Τρύφωνος: «Η Μαρία Μπακοδήμου θα κριθεί στον αέρα για τον Αδύναμο Κρίκο»

Ο Τάσος Τρύφωνος σχολίασε τον νέο κύκλο του «Πιο αδύναμου κρίκου» και την παρουσίαση από τη Μαρία Μπακοδήμου στις τηλεοπτικές κάμερες με αφορμή νυχτερινή έξοδο.

Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος παράλληλα ρωτήθηκε αν θα επέστρεφε στο τηλεπαιχνίδι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλά με σαφή επιφύλαξη.

«Εγώ τη Μαρία την αγαπώ, ήμασταν μαζί στο Κάτσε Καλά το ’98-’99. Είναι πολύ ταλαντούχα παρουσιάστρια και ένα αγαπημένο πρόσωπο της τηλεόρασης και μένει να το δούμε στον αέρα», σχολίασε ο Τάσος Τρύφωνος για τον νέο κύκλο επεισοδίων της εκπομπής «Ο πιο αδύναμος κρίκος» που θα τον παρουσιάσει η Μαρία Μπακοδήμου.

Ο ίδιος, υπήρξε παρουσιαστής του τηλεπαιχνιδιού. Θα το παρουσίαζε ξανά; «Δεν ξέρω και αυτό πάλι θα με έβαζες σε ένα δίλημμα, γιατί δεν ξέρω αν θα ήθελα ξανά όλο αυτό το κουραστικό πρόγραμμα. Γιατί είναι ένα πολύ κουραστικό παιχνίδι για τον παρουσιαστή», απάντησε στις τηλεοπτικές κάμερες ο δημοσιογράφος.