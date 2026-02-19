Back to Top
«Φαντάσματα»: Ολοταχώς για δεύτερη σεζόν

Η Ελλη Τρίγγου, ο Ορφέας Αυγουστίδης και τα εννέα φαντάσματα θα δώσουν και πάλι το «παρών»

Ολοταχώς για δεύτερη σεζόν, πιθανόν και… τρίτη, οδεύουν τα «Φαντάσματα» στο Star.
 
Η κωμική σειρά που βασίζεται στο βρετανικό «Ghost» έκανε μεγάλη αίσθηση και υψηλά νούμερα τηλεθέασης, εξασφαλίζοντας από νωρίς το «πράσινο φως» για δεύτερη σεζόν. Η προετοιμασία για την έναρξη των γυρισμάτων έχει ήδη ξεκινήσει και το πρώτο «action» θα ακουστεί λίγο μετά το Πάσχα, σύμφωνα με τη Reallife.

 Η Ελλη Τρίγγου, ο Ορφέας Αυγουστίδης και τα εννέα φαντάσματα θα δώσουν και πάλι το «παρών», ενώ αλλαγές σχεδιάζονται στους χώρους των γυρισμάτων, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μετακινηθούν από το παλαιό αρχοντικό σε κανονικό πλατό.

Ηδη, το αρχοντικό και οι εσωτερικοί χώροι στους οποίους γυρίζονται τα «Φαντάσματα» σχεδιάζονται εξαρχής με τη μορφή ντεκόρ σε πλατό, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία. Ο λόγος που η παραγωγή προχωρά σε τόσο μεγάλη ανακατασκευή είναι ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα τα «Φαντάσματα» να λάβουν έγκριση και για τρίτη σεζόν.

