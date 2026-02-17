Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται o Akylas σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες

Η Ελλάδα ζει ξανά στιγμές που θυμίζουν τις χρυσές εποχές της Eurovision, με τον Akyla, μετά τη σαρωτική του επικράτηση στον εθνικό τελικό, να εκτοξεύεται στα στοιχήματα και πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση των προγνωστικών για τον Eurovision Song Contest 2026.

Μέσα σε λίγες ώρες η ελληνική συμμετοχή σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο, μειώνοντας αισθητά τη διαφορά από την κορυφή. Στον συγκεντρωτικό πίνακα των στοιχηματικών εταιρειών, η Ελλάδα προσπέρασε το Ισραήλ, το οποίο παραμένει ψηλά, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη το τραγούδι του. Πλέον, μπροστά βρίσκεται μόνο η Φινλανδία, που επίσης δεν έχει επιλέξει ακόμη κομμάτι, με τη διαφορά να χαρακτηρίζεται μικρή. Το «Ferto» κερδίζει συνεχώς έδαφος, παρασύροντας Eurofans και μη στον ρυθμό του.

Στα social media της Eurovision, η ανακοίνωση της νίκης του εκπροσώπου μας συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, ξεπερνώντας αντίστοιχες αναρτήσεις άλλων χωρών. Ανοδικές τάσεις καταγράφονται και για την Antigoni Buxton, που εκπροσωπεί την Κύπρο με το «Jalla» και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 13η θέση των στοιχημάτων.