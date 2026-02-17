Prime time: Μάχη σώμα με σώμα για την κορυφή στο δυναμικό κοινό

Σκληρή μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου στην prime time.

Συγκεκριμένα, ο Άγιος Έρωτας και το MasterChef κονταροχτυπήθηκαν για την κορυφή στο δυναμικό κοινό και στο φινάλε έκλεισαν πάρα πολύ κοντά.

Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, ο Άγιος Έρωτας σημείωσε μέσο όρο 14,9% και το MasterChef 14,7%. Το Porto Leone ακολούθησε με 12,4%, το Μια νύχτα μόνο είχε 12,1%, το Survivor 11,6%, η Γη της Ελιάς 8,3%, το Grand Hotel 7,4%, το Παιδί 3,9%, το Καλά θα πάει κι αυτό 2,7% και το Real View 2,7%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Άγιος Έρωτας είχε μέσο όρο 18%, η Γη της Ελιάς 15,3%, το Μια νύχτα μόνο 15,1%, το Porto Leone 14,2%, το Grand Hotel 12,6%, το Survivor 11,2%, το MasterChef 10,5%, το Παιδί 2,6%, το Καλά θα πάει κι αυτό 1,9% και το Real View 1,9%.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.