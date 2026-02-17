Prime time: Μάχη σώμα με σώμα για την κορυφή στο δυναμικό κοινό

Σκληρή αναμέτρηση για την κορυφή της βραδινής ζώνης
Σκληρή μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου στην prime time.
Συγκεκριμένα, ο Άγιος Έρωτας και το MasterChef κονταροχτυπήθηκαν για την κορυφή στο δυναμικό κοινό και στο φινάλε έκλεισαν πάρα πολύ κοντά.
Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, ο Άγιος Έρωτας σημείωσε μέσο όρο 14,9% και το MasterChef 14,7%. Το Porto Leone ακολούθησε με 12,4%, το Μια νύχτα μόνο είχε 12,1%, το Survivor 11,6%, η Γη της Ελιάς 8,3%, το Grand Hotel 7,4%, το Παιδί 3,9%, το Καλά θα πάει κι αυτό 2,7% και το Real View 2,7%.
Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Άγιος Έρωτας είχε μέσο όρο 18%, η Γη της Ελιάς 15,3%, το Μια νύχτα μόνο 15,1%, το Porto Leone 14,2%, το Grand Hotel 12,6%, το Survivor 11,2%, το MasterChef 10,5%, το Παιδί 2,6%, το Καλά θα πάει κι αυτό 1,9% και το Real View 1,9%.
Η τηλεθέαση αναλυτικά…
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Άγιος Έρωτας – 14,9%
MasterChef – 14,7%
Porto Leone – 12,4%
Μια νύχτα μόνο – 12,1%
Survivor – 11,6%
Γη της Ελιάς – 8,3%
Grand Hotel – 7,4%
Το παιδί – 3,9%
Καλά θα πάει κι αυτό – 2,7%
Real View – 2,7%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Άγιος Έρωτας – 18%
Γη της Ελιάς – 15,3%
Μια νύχτα μόνο – 15,1%
Porto Leone – 14,2%
Grand Hotel – 12,6%
Survivor – 11,2%
MasterChef – 10,5%
Το παιδί – 2,6%
Καλά θα πάει κι αυτό – 1,9%
Real View – 1,9%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος
Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr