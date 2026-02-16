Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Το σόι σου - Γιώργος Γιαννόπουλος: «Όταν το κανάλι αλλάζει τις μέρες, μπερδεύει τον κόσμο»

Το σόι σου - Γιώργος Γιαννόπουλος: «Όταν...

Τι είπε ο ηθοποιος

«Στο Σόι έχουμε αγάπη για τη δουλειά, δεν έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ μας», δήλωσε ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είπε στη συνέχεια: «Συζητάμε μεταξύ μας για τα νούμερα τηλεθέασης. Το κανάλι θεωρεί ότι έχει ένα σίριαλ που όπου και να το βάλει, πουλάει, όπου έχει τρύπα, το βάζει».

 «Προχθές μάς είπαν Πέμπτη και Παρασκευή, άλλες μέρες είναι Παρασκευή, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Αυτό χαλάει την τηλεθέαση. Εμείς ξεκινήσαμε με 38άρια, 40άρια. Όταν δεν ξέρει ο κόσμος, μπερδεύεται. Αλλά αφού το κανάλι θέλει αυτό, εμείς δεν έχουμε θέμα» σημείωσε.

Το σόι σου Γιώργος Γιαννόπουλος
