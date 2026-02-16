Akylas: «Μην σταματάτε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας, όλα είναι δυνατά»

«Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος - Ευχαριστώ πολύ όλους όσους με υποστήριξαν και στάθηκαν στο πλευρό μου», έγραψε ο Akylas
Το όνειρό του φαίνεται να ζει πλέον ο νικητής του εθνικού τελικού της Eurovision, Akylas, και μέσα από την νέα του ανάρτηση στο intagram εκφράζει τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη που νιώθει μετά από αυτή τη νίκη.
Ο Akylas που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision του 2026 στη Βιέννη, δημοσίευσε στο instagram μία τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με την μητέρα του, καθώς και πολλά άλλα στιγμιότυπα μετά την χθεσινή του νίκη.Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε ένα πολύ συγκινητικό κείμενο μέσα από το οποίο λέει ευχαριστώ σε όσους τον στήριξαν και δίνει ελπίδα σε όσους θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.
Ο Akylas έγραψε συγκεκριμένα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έζησα πραγματικά αυτή τη στιγμή, ότι όλα όσα συνέβησαν συνέβησαν πραγματικά, ότι είναι αληθινά και όχι απλώς ένα όνειρο. Συνεχίζω να τσιμπάω τον εαυτό μου. Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους με υποστήριξαν και στάθηκαν στο πλευρό μου.
Είμαι τόσο χαρούμενος που γνώρισα όλους τους άλλους διαγωνιζόμενους. Όλη αυτή η διαδρομή μας έφερε κοντά και μας έκανε μια οικογένεια. Να είστε πάντα περήφανοι για το ποιοι είστε, γιατί έτσι γεννηθήκατε. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Αγκαλιάστε τον εαυτό σας ακόμα περισσότερο. Μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μην αφήσετε κανέναν να σας στερήσει τη λάμψη σας. Όλα είναι δυνατά».
