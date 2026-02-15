Grand Hotel- spoiler: O Νικόλας στο εκτελεστικό απόσπασμα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», καθώς στα επόμενα επεισόδια αναμένονται σημαντικές ανατροπές και απρόβλεπτες εκπλήξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, o Νικόλας φαίνεται πως είναι μπλεγμένος σε μια καλοστημένη παγίδα. Κατηγορούμενος για τον φόνο της Ελένης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ με τα αγαπημένα του πρόσωπα να προσπαθούν να βρουν τρόπο για να τον αθωώσουν προτού να είναι αργά.

Όμως, δυστυχώς, δεν τα καταφέρνουν και μια μέρα ανακοινώνεται η θανατική καταδίκη του. Ο ίδιος πρόκειται να βρεθεί σε λίγα εικοσιτετράωρα στο εκτελεστικό απόσπασμα και ο Πέτρος με την Αλίκη όταν μαθαίνουν αυτή την εξέλιξη σοκάρονται. Όμως ο Άρης προσπαθεί να τους ηρεμήσει λέγοντας του πως έχει κάποια στοιχεία που μπορεί να ανατρέψουν την κατάσταση.

Ο χρόνος όμως είναι εχθρός τους κι έτσι πρέπει να κινηθούν άμεσα. Με τα στοιχεία του Άρη, ο Χρόνης προσπαθεί να πάρει άδεια για εκταφή του πτώματος, ώστε να αποδείξει ότι δεν είναι η Ελένη, ενώ ο Νικόλας περιμένει καταβεβλημένος την εκτέλεσή του. Την ίδια στιγμή η Αλίκη παίζει το τελευταίο της χαρτί εναντίον της Κυβέλης για να καταφέρει να σώσει τον Νικόλα. Όμως και η Αγγέλα δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Στην προσπάθειά της να σώσει τη ζωή του γιου της, καταγγέλλει την Κυβέλη για την υπόθεση της Θωμοπούλου στην αστυνομία.

Παράλληλα, ο Πέτρος και η Αλίκη προσπαθούν να μην χάσουν τις ελπίδες τους για τον Νικόλα, ενώ η απόφαση της να εκβιάσει τη μητέρα της για να τον σώσει από το απόσπασμα, κάνει τον Πέτρο να τη θαυμάζει ακόμη περισσότερο και επισφραγίζει για άλλη μια φορά την αγάπη τους. Εν τω μεταξύ η Φρίντα, τρομερά πιεσμένη, αποφασίζει να αποκαλύψει στην Αλίκη πως δεν είναι η Κυβέλη αυτή που σκότωσε την Θωμοπούλου κι εκείνη είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για τον Νικόλα.

Μάλιστα η Αλίκη και ο Πέτρος προσπαθούν να κρατηθούν ο ένας από τον άλλον μέσα στην αγωνία τους για τον Νικόλα. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Η Κυβέλη καταφεύγει σε επικίνδυνες συμφωνίες για να σώσει τον Νικόλα, όμως έρχεται αντιμέτωπη με δυνάμεις που δρουν «από πολύ ψηλά». Την επομένη, στο αστυνομικό τμήμα έρχεται η εντολή για τη μεταφορά και την εκτέλεση του Νικόλα.

Το γεγονός αυτό τους φέρνει όλους στα όριά τους. Ο Πέτρος με την Αλίκη στέκονται στο πλευρό του Νικόλα, η Φρίντα κατηγορεί τον εαυτό της για το αποτέλεσμα και η Αγγέλα συνεχίζει να πιέζει την Κυβέλη. Κι ενώ η ημερομηνία εκτέλεσης του Νικόλα πλησιάζει, ο Πέτρος πηγαίνει στο κελί του αποφασισμένος να τον βοηθήσει να αποδράσει…