Η Γη της ελιάς: Η Αθηνά και η Μαργαρίτα ανακαλύπτουν τη σχέση του Κωνσταντίνου - Φρύνης

Συναρπαστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η Γη της Ελιάς» θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη συνέχεια, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, η ρομαντική και κρυφή απόδραση στην Αθήνα έχει φουντώσει τον έρωτα του Κωνσταντίνου και της Φρύνης. Μάλιστα, εκείνος αδιαφορώντας για τις συνέπειες αλλά και τα σχόλια που θα γίνουν στην κλειστή κοινωνία της Μάνης, είναι αποφασισμένος να πάρει διαζύγιο από την Ισμήνη και να ζήσει ελεύθερα με τη Φρύνη. Όπως θα δούμε, περνούν τις τελευταίες ξέγνοιαστες ώρες στην πρωτεύουσα.

Όμως την ίδια ώρα στη Μάνη, η Αθηνά και η Μαργαρίτα μαθαίνουν για το παράνομο ζευγάρι. Οι δυο τους βρίσκονται σε κατάσταση σοκ από αυτή την εξέλιξη ενώ συνειδητοποιούν ξαφνιασμένες πως ο Τζον γνώριζε τα πάντα εδώ και καιρό. Από την άλλη οι υποψίες του Λυκούργου φουντώνουν, χωρίς όμως να έχει απτές αποδείξεις στα χέρια του.

Την επόμενη μέρα, ο Κωνσταντίνος φτάνει στη Μάνη και έχει μια συνάντηση με τον Λυκούργο. Τότε του εκμυστηρεύεται πως μόλις γεννήσει η Ισμήνη θα της ζητήσει διαζύγιο. Εκείνη ξαφνιάζεται και τον προτρέπει να ξανασκεφτεί ξανά το θέμα αυτό με ψυχραιμία. Όμως ο Κωνσταντίνος του ξεκαθαρίζει πως είναι αποφασισμένος μιας και η κρίση στον γάμο του με την Ισμήνη έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες. Η στάση του προβληματίζει έντονα τον Λυκούργο, ο οποίος ενημερώνει τον Στάθη για τα σύννεφα που έχουν μαζευτεί πάνω από τον γάμο του ζευγαριού. Την ίδια στιγμή ο Παρασκευάς στρέφεται στο διάβασμα, αφήνοντας πίσω του τις ανασφάλειες σε σχέση με τη Φρύνη, κι έτσι της δημιουργεί ακόμα περισσότερες τύψεις.

Οι μέρες περνούν και Μαργαρίτα δεν αντέχει άλλο. Θέλει να μιλήσει στον Λυκούργο για την παράνομη σχέση του Κωνσταντίνου με τη Φρύνη, αλλά η Αθηνά δεν συμφωνεί. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά η Φρύνη και ο Κωνσταντίνος συναντιούνται, για μία ακόμα φορά, στα κρυφά. Τότε εκείνος της δίνει με μεγάλη χαρά τα κλειδιά του σπιτιού της Ιουλίας, το οποίο σκοπεύει να αγοράσει για να μείνουν μαζί μετά το διαζύγιο. Όμως όταν ο Λυκούργος επισκέπτεται ξαφνικά τον Κωνσταντίνο στο γραφείο του μένει έκπληκτος όταν βλέπει εκεί τη Φρύνη και τότε αρχίζει να πιστεύει πως οι υποψίες που έχει έχουν βάση.

Από την άλλη ο Αντώνης βρίσκεται σε δύσκολη θέση μιας και η Κατερίνα εμφανίζεται ξανά και τον εκβιάζει ζητώντας του άλλες 100.000 ευρώ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ρούσσος κάνει ένα μοιραίο λάθος με μια από τις κοπέλες που διακινεί το κύκλωμα και τον φέρνει σε δύσκολη θέση, ενώ προκαλεί και την οργή της Χριστιάνας.

Λίγα λεπτά μετά, ο Αντώνης απειλεί τη Χριστιάνα ότι θα αποχωρήσει από την εγκληματική οργάνωση κι τότε αυτή αποφασίζει να του δώσει ένα καλό μάθημα. Έτσι, λοιπόν, όπως θα δούμε, το βράδυ δέχεται μια άγρια επίθεση από δυο άντρες έξω από το σπίτι του…