Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι- spoiler: Η Μαγδαληνή επιλέγει να δώσει ξανά ευκαιρία στον Οδυσσέα

Στα νέα επεισόδια του «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθούν από τον Alpha την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου στις 22:30, έρχονται σημαντικές ανατροπές και νέες εξελίξεις.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 32: Η Μελισσάνθη προσπαθεί να αποκαταστήσει την ισορροπία με τον Απόστολο, όμως η έντονη παρουσία της Γιασεμής, τα μικρά σημάδια ζήλιας και η επικείμενη κοινωνική συναναστροφή με τους Φλεριανούς αναζωπυρώνουν τις ανασφάλειές της. Η Ιουλία, ευτυχισμένη για την εγκυμοσύνη της αλλά όλο και πιο πιεσμένη από την Ευανθία, καλείται να υπερασπιστεί τις επιλογές της και τη θέση της Μαριέττας στο σπίτι, την ώρα που αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως τίποτα δεν θα είναι απλό. Η Ασπασία βρίσκεται σε πίεση, καθώς οι επαγγελματικές συνθήκες και η συναισθηματική απόσταση με τον Σταύρο την φέρνουν αντιμέτωπη με σκέψεις που την τρομάζουν και την μπερδεύουν. Η Πολυξένη ταλαντεύεται ανάμεσα στην επιθυμία και την αμφιβολία, καθώς η σχέση της με τον Ηλία δεν προχωρά όπως περιμένει, ενώ η σύγκρουση με τον Στάθη αποκαλύπτει πόσο επικίνδυνα μπλέκονται τα αισθηματικά με τα επαγγελματικά. Την ίδια στιγμή, η Μαγδαληνή κάνει ένα αποφασιστικό βήμα ωριμότητας, επιλέγοντας να δώσει ξανά μια ευκαιρία στη σχέση της με τον Οδυσσέα, έχοντας πλέον τη σιωπηρή αλλά ουσιαστική στήριξη της μητέρας της.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 33: Η Μελισσάνθη παγιδεύεται σε μία ασφυκτική υπόθεση εκβιασμού, όταν το ανώνυμο γράμμα που αποκαλύπτει το φιλί της με τον Άγγελο την αναγκάζει να ζητήσει τη βοήθειά του, ενώ ταυτόχρονα η αυξανόμενη τρυφερότητα του Απόστολου προς τη Γιασεμή οξύνει τη ζήλια και την εσωτερική της αναστάτωση. Η Ιουλία, κουρασμένη από τις ίντριγκες και τη επιβαρυντική παρουσία της Ευανθίας, κάνει ένα βήμα συμφιλίωσης με τη Μαριέττα, επιλέγοντας την εμπιστοσύνη και την ηρεμία, την ώρα που το σώμα της αρχίζει να της στέλνει προειδοποιητικά σημάδια. Η Ασπασία βρίσκεται ανάμεσα στην επαγγελματική της αγωνία για τα εγκαίνια και τον ασφυκτικό έλεγχο του Σταύρου, συνειδητοποιώντας πως η ανάγκη της για ανεξαρτησία μεγαλώνει όσο οι σχέσεις της τη στενεύουν. Η Πολυξένη έρχεται αντιμέτωπη με ένα φαινομενικά γενναιόδωρο αλλά επικίνδυνο δώρο από τον Ηλία, ενώ η συζήτησή της με τη Μάρθα ξεκαθαρίζει ότι η επιθυμία της να ζήσει μόνη της δεν θα είναι χωρίς κόστος στις οικογενειακές της ισορροπίες. Η Μαγδαληνή κοιτάζει με ελπίδα το μέλλον, αποδεχόμενη την πρόταση γάμου του Οδυσσέα, αγνοώντας όμως τις δυνάμεις που κινούνται γύρω της και μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον της.