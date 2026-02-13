Γιατρός Μαζωνάκη: Είναι πάρα πολύ καλά, ήθελε να πάει να τραγουδήσει

Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε ο γιατρός που τον παρακολουθεί.

Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με συμπτώματα πυρετού και κοιλιακού άλγους, ενώ το Σάββατο 14 Φεβρουάριου θα χειρουργηθεί, αφού εντοπίστηκε τυχαίο εύρημα χολολιθίασης.

Ο Χρήστος Ζαφειρίου εξήγησε ότι η ψυχολογική κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πολύ καλή. Όπως είπε μάλιστα, ο τραγουδιστής ζήτησε άδεια για να επιστρέψει στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται φέτος, με το ιατρικό προσωπικό να απορρίπτει κατηγορηματικά το αίτημά του.

Μιλώντας στο MEGA, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ο γιατρός που παρακολουθεί τον τραγουδιστή ανέφερε: «Είναι πάρα πολύ καλά. Εισήχθη στο νοσοκομείο μας την Τρίτη. Ο έλεγχος έδειξε ότι έχει χολολιθίαση”. Μπήκε με διάγνωση γρίπη τύπου Α και το Σάββατο θα κάνει το χειρουργείο αυτής της χολολιθίασης, τις πέτρες στη χολή. Και αφαιρείται όλη η χοληδόχος κύστη και αφαιρείται λαπαροσκοπικά. Δεν πονάει όχι, αυτό είναι ένα τυχαίο εύρημα. Ήθελε χθες να πάει να τραγουδήσει. Δεν τον αφήσαμε, του εξηγήσαμε ότι δεν πρέπει».