Απόψε ο δεύτερος ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τελική επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα φιλοξενηθεί φέτος στη Βιέννη.
Απόψε, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ, διεξάγεται ο Β’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», του ειδικού τηλεοπτικού σόου της ΕΡΤ που θα αναδείξει τον φετινό εκπρόσωπο της χώρας.
Στη διαδικασία συμμετέχουν συνολικά 28 τραγούδια. Τα μισά από αυτά διαγωνίστηκαν στον Α’ Ημιτελικό της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, ενώ τα υπόλοιπα 14 τραγούδια ανεβαίνουν απόψε στη σκηνή διεκδικώντας μία από τις επτά θέσεις που οδηγούν στον μεγάλο τελικό. Η πρόκριση, όπως και στον πρώτο ημιτελικό, θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού.
Από τον πρώτο ημιτελικό έχουν περάσει στον μεγάλο τελικό οι:
1. «Άλμα», Rossana Mailan
2. «Europa», STEFI
3. «Paréa», Evangelia
4. «Χάνομαι», Marseaux
5. «Ferto», Akylas
6. «The Other Side», Alexandra Sieti
7. «YOU & I», STYLIANOS
Την παρουσίαση των τηλεοπτικών βραδιών έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ο Β’ Ημιτελικός μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ1, καθώς και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας
Eνδιαφέρον συγκεντρώνει και η συμμετοχή του Good Job Nicky, ο οποίος διαγωνίζεται απόψε με το τραγούδι «Dark Side of the Moon». Ο καλλιτέχνης εμφανίζεται δεύτερος στις προτιμήσεις του κοινού, πίσω από το μεγάλο φαβορί της φετινής διαδικασίας, τον Akyla, γεγονός που καθιστά την αποψινή του εμφάνιση μία από τις πλέον αναμενόμενες της βραδιάς. Στις σίγουρες προκρίσεις της βραδιάς αναμένεται να βρεθεί και ο Zaf με το «Αστείο», καθώς το τραγούδι του έχει γνωρίσει ιδιαίτερη απήχηση στα social media, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια και έντονο ενδιαφέρον τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους φίλους του διαγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό επί σκηνής, σε μια βραδιά που αφήνει χώρο για ανατροπές και εκπλήξεις, επιβεβαιώνοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο μέχρι να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία του κοινού. Παράλληλα, το πρόγραμμα του Β’ Ημιτελικού θα πλαισιωθεί από ειδική εμφάνιση, καθώς η Antigoni θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι «Jalla» με το οποίο η Κύπρος θα συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.
Τα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού ανά σειρά εμφάνισης
1. AGAPI – RIKKI
2. Back in the Game – GARVIN
3. Labyrinth – Mikay
4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα
5. Mad About It – D3lta
6. Αστείο – ZAF
7. No More Drama – KIANNA
8. You Are the Fire – Stella Kay
9. Anatello – TIANORA
10. Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia
11. Set Everything On Fire – BASILICA
12. Dark Side of the Moon – good job Nicky
13. Bulletproof – KOZA MOSTRA
14. SABOTAGE! – leroybroughtflowers
Πώς θα ψηφίσει το κοινό για την ανάδειξη του τραγουδιού
Οι 28 υποψήφιοι που διαγωνίστηκαν στους δύο Ημιτελικούς, διεκδικούν την πρόκριση στον Τελικό, η οποία καθορίζεται αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.
Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.
Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Σημειώνεται, ότι έως και 10 SMS είναι δυνατόν να σταλούν στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των shows.
