Πασχάλης: «Κι αν βάφω τα μαλλιά μου, θα σας δώσω λογαριασμό;»

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε ο Πασχάλης, σχολιάζοντας από το χρώμα των μαλλιών του μέχρι… τα τραγούδια του Α’ Ημιτελικού για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026.

Σε ερώτηση για τα σχόλια γύρω από το ότι βάφει τα μαλλιά του, απάντησε χωρίς περιστροφές: «Εγώ κάνω αυτό που θέλει ο κόσμος. Και αν τα βάφω, τι σας αφορά; Αν δεν σας αρέσει, απλώς μη σας αρέσει».

«Όταν γίνεσαι παππούς, νιώθεις ότι συμπληρώνεται η ευτυχία σου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ικανοποιώ κάθε επιθυμία των εγγονιών μου, μόνο ό,τι θεωρώ σωστό» σημείωσε.

«Ξεκάθαρη ταυτότητα του “Ferto”»

Αναφερόμενος στις 14 συμμετοχές, ξεχώρισε τον Ακύλας και το κομμάτι «Φέρτο», τονίζοντας πως ήταν η μόνη πρόταση που, κατά τη γνώμη του, είχε ξεκάθαρη ταυτότητα.

«Πιο πολύ μου άρεσε στην αρχική, απλή του εικόνα. Όταν τον είδαμε να χορεύει και να τραγουδά μπροστά σε ένα μικρόφωνο, ντυμένο στα μαύρα και με γυαλιά, με εντυπωσίασε περισσότερο απ’ ό,τι η εμφάνισή του στον Ημιτελικό. Αυτό ας το αξιολογήσει όπως θέλει ο Ευαγγελινός», σημείωσε.

Για το ίδιο το τραγούδι πρόσθεσε: «Το “Ferto” δεν είναι κάποια σπουδαία σύνθεση με αυστηρά μουσικά κριτήρια. Έχει όμως μια ιδέα, μια συγκεκριμένη πρόταση. Και ίσως ήταν η μοναδική από τα 14 τραγούδια που άκουσα που είχε κάτι να πει. Τα υπόλοιπα μου φάνηκαν γνώριμα και συνηθισμένα, ενώ ορισμένα έμοιαζαν σαν να είχαν προκύψει από AI».