Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί για πέτρες στη χολή

Τι αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο δημοφιλής καλλιτέχνης
Τόσο ο Γιώργος Μαζωνάκης όσο και ο δικηγόρος του, περίμεναν ότι σήμερα (12/2/26) ο τραγουδιστής θα έπαιρνε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου μπήκε εσπευσμένα πριν από δύο ημέρες με πόνους στην κοιλιά.
Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης, όχι μόνο δεν παίρνει εξιτήριο αλλά θα κάνει και χειρουργική επέμβαση για πέτρες στη χολή.
Ο καλλιτέχνης θα παραμείνει στο νοσοκομείο για να του αφαιρεθούν λαπαροσκοπικά οι δύο πέτρες που έχει στη χολή. Η επέμβαση αναμένεται να γίνει το Σάββατο (14/2/26).
Η πορεία της υγεία του μετά την επέμβαση, θα καθορίσει το πότε θα επιστρέψει στο σπίτι και στην καθημερινότητά του.
Η ανακοίνωση του νοσοκομείου
«Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρημα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.
Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου».
Τρεις συλλήψεις για διαρρήξεις κατοικιών στην Κεφαλονιά- Πάνω από 70.000 ευρώ η λεία
Βιολάντα: Γνώριζαν για τη διαρροή προπανίου από τον Ιούνιο του 2025
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 15χρονος που διακίνησε προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο συνομήλικής του
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr