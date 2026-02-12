Λένα Παπαληγούρα: Συντετριμμένη από τον θάνατο του πατέρα της

Δύσκολες ώρες για την Λένα Παπαληγούρα, που προσπαθεί να διαχειριστεί τον πόνο της απώλειας του πατέρα της.

Η ηθοποιός και ο Αναστάσης Παπαληγούρας παρέμειναν δεμένοι στο πέρασμα των χρόνων. Μέσα από συνεντεύξεις της, είχε εκφράσει την υπερηφάνεια που ένιωθε για εκείνον, καθώς ως υπουργός Δικαιοσύνης το 2006 είχε θεσπίσει τον πρώτο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση.

Η Λένα Παπαληγούρα είχε δηλώσει, ότι αυτό το νομικό πλαίσιο ήταν καθοριστικό για να γίνουν ουσιαστικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, εισηγήθηκε τον νόμο για την ενδοοικογενειακή βία, ο οποίος έμεινε γνωστός ως «νόμος Παπαληγούρα».

Η ηθοποιός χαρακτήρισε «τρομερό» το γεγονός ότι ο πρώτος νόμος για την κακοποίηση θεσπίστηκε μόλις το 2006, υπογραμμίζοντας πόσο πίσω βρισκόταν η χώρα σε αυτό το ζήτημα.

Η Λένα Παπαληγούρα συνεχίζει να δίνει τις δικές της «μάχες» μέσω της τέχνης, αναδεικνύοντας τις πτυχές της σεξουαλικής κακοποίησης και την αναγκαιότητα νομικής προστασίας των θυμάτων.