Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας σε ηλικίας 78 ετών, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου. Το τελευταίο διάστημα ο πρώην βουλευτής Κορίνθου αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας στις εκλογές του 1981 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1985, του 1993, του 1996, του 2000, του 2004 και του 2007. Διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης (2004-2007) και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008-2009) στις Κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΝΔ: «αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του».

Η κόρη του, Λένα Παπαληγούρα πριν μερικούς μήνες είχε βραβευτεί με το «3ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου» για την ερμηνεία της στην παράσταση «Prima Facie» στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού από το Αθηνόραμα και κατά τη διάρκεια της ομιλίας της λύγισε και δακρύζοντας αφιέρωσε το βραβείο αυτό στον πατέρα της Αναστάση Παπαληγούρα που όπως είπε τότε «δίνει μάχη με την υγεία του».

H ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα.

Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ποιος ήταν ο Αναστάσης Παπαληγούρας

Το βιογραφικό του αναφέρει:

«Γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα και της συζύγου του, Δέσποινας. Σπούδασε νομική στο πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές, πάνω στο συγκριτικό ευρωπαϊκό δίκαιο με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινής αγοράς, στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ (Brunel) του Λονδίνου.

Ήταν παντρεμένος με την Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη και έχει μια κόρη, τη Λένα.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν αρχηγός της ΟΝΝΕΔ.

Έχει γράψει τα βιβλία: "The Formation of Contracts" (1975), ''Η Κατάρτιση των Συμβάσεων κατά τα Ευρωπαϊκά Δίκαια'' (1978), ''Η Ευρώπη των Δέκα'' (1979), ''Με την Παράδοση στην Ανανέωση» (1981), ''Κείμενα Αμφισβήτησης'', ''Η Πρόκληση του 1992» (συλλογική έκδοση, 1989)), ''Οδοιπορικό στην Κορινθία'' (1999), ''Μαρτυρίες Μνήμης για τον Παναγή Παπαληγούρα'' (2001), ''Περί Διαφθοράς ή η Χαμένη Τιμή της Πολιτικής'' (2001), ''Μια νέα πολιτική Μεταφορών-Επικοινωνιών'' (2003).

Στις εκλογέςτου 1981 εξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια του νομού Κορινθίας. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1985, του 1993, του 1996, του 2000, του 2004, και του 2007.

Την περίοδο 2002-2004 διατέλεσε αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και από το 2004 μέχρι το 2007 ήταν υπουργός Δικαιοσύνης. Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».