Πάτρα: Νέες πλημμύρες στα Κρύα Ιτεών - Το πρωί τα νερά «έπνιξαν» στενά και αυλές- ΦΩΤΟ

Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό πλημμύρας σημειώθηκε το πρωί της Τσικνοπέμπτης στην περιοχή Κρύα Ιτεών στην Πάτρα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους κυρίως της οδού Σουνίου και Υλου.

Από τις πρώτες ώρες της ημέρας, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε «ποτάμια», ενώ τα νερά εισέβαλαν σε αυλές και παρακείμενα χωράφια, δημιουργώντας εικόνες αποκλεισμού και απόγνωσης. Οι κάτοικοι διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, καθώς τα στενά είχαν πλημμυρίσει πλήρως.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση για οικογένειες με παιδιά, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, μαθητές δεν κατάφεραν να φτάσουν στο σχολείο λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε σε άντληση υδάτων σε ορισμένα σημεία προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα και να αποκατασταθεί στοιχειωδώς η πρόσβαση.