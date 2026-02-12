Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας για τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας συγκαλείται με θέμα τη λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και την ασφάλεια των επιβατών.
Η ανακοίνωση του Δήμου Αιγιάλειας αναφέρει τα εξής:
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ.Παναγιώτη Ανδριόπουλου συγκαλείται έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00, με μοναδικό θέμα την κατάσταση λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης εξυπηρέτησης των επιβατών.
Η σύγκληση του Συμβουλίου κρίνεται αναγκαία μετά τα πρόσφατα περιστατικά που ανέδειξαν δυσλειτουργίες, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ο Οδοντωτός αποτελεί εμβληματική υποδομή με ιδιαίτερη ιστορική και αναπτυξιακή σημασία για την περιοχή.
Ο Δήμος Αιγιαλείας θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία του επιβατικού κοινού και θα επιμείνει σε άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την οριστική αποκατάσταση της λειτουργίας.
