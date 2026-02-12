Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας για τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας συγκαλείται με θέμα τη λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και την ασφάλεια των επιβατών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αιγιάλειας αναφέρει τα εξής:

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ.Παναγιώτη Ανδριόπουλου συγκαλείται έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00, με μοναδικό θέμα την κατάσταση λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης εξυπηρέτησης των επιβατών.

Η σύγκληση του Συμβουλίου κρίνεται αναγκαία μετά τα πρόσφατα περιστατικά που ανέδειξαν δυσλειτουργίες, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ο Οδοντωτός αποτελεί εμβληματική υποδομή με ιδιαίτερη ιστορική και αναπτυξιακή σημασία για την περιοχή.

Ο Δήμος Αιγιαλείας θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία του επιβατικού κοινού και θα επιμείνει σε άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την οριστική αποκατάσταση της λειτουργίας.