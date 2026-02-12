Το πρωινό της Τσικνοπέμπτης στην Πάτρα ήταν καφές με σουβλάκι - ΒΙΝΤΕΟ

Τσικνοπέμπτη στην Καρναβαλική Πάτρα και η πόλη έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο υπαίθριο μπάρμπεκιου, όπου αν πετάξεις drone, το πιθανότερο είναι να επιστρέψει... μαριναρισμένο.

Από το πρωί οι ψησταριές έχουν πάρει φωτιά – κυριολεκτικά και μεταφορικά – και χιλιάδες σουβλάκια κάνουν ουρά πάνω στις σχάρες. Η ατμόσφαιρα είναι τόσο πυκνή από τσίκνα που μπορείς να τη κόψεις με μαχαίρι… και να τη σερβίρεις με πίτα. Παντού παρέες με αποκριάτικες στολές, πειρατές που γυρνάνε τα καλαμάκια σαν σπαθιά, σούπερ ήρωες που σώζουν καμένα λουκάνικα την τελευταία στιγμή και βασίλισσες απαιτούν το σουβλάκι τους «καλοψημένο, αλλά ζουμερό».

Οι ειδικοί του δρόμου δίνουν συμβουλές με ύφος σεφ τριών αστέρων. «Μη το τρυπάς το κρέας, θα χάσει τα ζουμιά του!» και επίσης ατάκες του στυλ «Θέλει υπομονή και σωστό γύρισμα!». Επίσης ο κλασικός θείος που φωνάζει «Άστο πάνω μου!» ενώ το γυρίζει κάθε δέκα δευτερόλεπτα.

Κάποιοι πιο προχωρημένοι δηλώνουν ευθαρσώς πως το πρωινό τους περιελάμβανε δύο σουβλάκια απ’ όλα. Ακόμη και ο καφές συνοδεύτηκε από καλαμάκι – όχι για ανακάτεμα, αλλά για… δεύτερη μπουκιά.