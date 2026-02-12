Τίμησαν τον Άγιο Χαράλαμπο και έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα οι Εθελοντές Αιμοδότες Χαλανδρίτσας

Τον προστάτη του, Άγιο Χαράλαμπο, τίμησε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας με θεία λειτουργία και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Πάτρα.



Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας τίμησε τον Προστάτη του "Άγιο Χαράλαμπο" στον ΙΝ Αναλήψεως Ψαροφαίου Πατρών, όπου τελέστηκε θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίας υπέρ υγείας των μελών του Συλλόγου μας και ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, μέσα σε κλίμα εγκάρδιο και εορταστικό με ανταλλαγή ευχών.

Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του Συλλόγου,κ.Θανάσης Θεοδωρόπουλος ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στις δράσεις του Συλλόγου, στη συνεχή ανοδική του πορεία στη συλλογή μονάδων αίματος, τονίζοντας ότι το 2025 ο Σύλλογος έκανε νέο ρεκόρ αγγίζοντας τις 2000 μονάδες, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους Εθελοντές Αιμοδότες για την ανεκτίμητη προσφορά τους.

Παράλληλα ευχαρίστησε τους φορείς της περιοχής για την διαχρονική και πολύτιμη στήριξή τους στο Εθελοντικό Αιμοδοτικο Κίνημα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρώην διευθυντής του ΚΥ Χαλανδριτσας, ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου μας κ.Παναγιωτης Θεοδωρόπουλος, αντιπρόσωποι του Κ.Υ Χαλανδρίτσας, αντιπρόσωποι της Αιμοδοσίας του ΓΝΠ Ο ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, η πρόεδρος του ΣΕΑ ο"ΑΙΜΟΔΌΤΗΣ" ο πρόεδρος και αντιπρόσωποι απο τον Αδελφό Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥ Χαλανδρίτσας ο πρόεδρος του Συλλόγου πασχόντων απο θαλασσαιμία "ΠΆΤΡΑ 82" κ.Λιβανος Ανδρέας και αντιπρόσωποι.

Η γραμματέας του Συλλόγου Σκιαδαίων, η γραμματέας του Συλλόγου Καλουσιωτων η εκπρόσωπος του Συλλόγου Φλόκα και ο γραμματέας του Συλλόγου Ξηροχωρίου.

Κλείνοντας, ευχήθηκε Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με την Ευλογία του Αγίου Χαραλάμπους να χαρίζει υγεία, ευτυχία, αγάπη, Φώτιση, διάθεση για προσφορά και κάθε καλό σε όλους!!