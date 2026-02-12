Πάτρα: Τα παιδιά των ΚΔΑΠΑμεΑ «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ» και «ΚΟΜΑΙΘΩ» του ΚΟΔΗΠ μάζεψαν τις ελιές τους

Δράση συγκομιδής ελιάς με τη συμμετοχή των παιδιών των ΚΔΑΠΑμεΑ του ΚΟΔΗΠ πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο δομής του Δήμου Πατρέων.



Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Τα παιδιά των ΚΔΑΠΑμεΑ «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ» και «ΚΟΜΑΙΘΩ» του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), με σύμμαχο τον καλό καιρό και τον ενθουσιασμό τους, μάζεψαν (την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου), τις ελιές, που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ στην Θουκιδίδου 106.

Μαζί με το συνεργείο συλλογής ελαιόκαρπου που μαζεύει τις ελιές που βρίσκονται στα οικόπεδα του Δήμου Πατρέων, τα παιδιά και οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την διαδικασία της συγκομιδής του καρπού μέχρι την εξαγωγή του ελαιόλαδου και την σημασία του στην μεσογειακή διατροφή.

Στην όλη διαδικασία, συμμετείχε ο Δημήτρης Πελεκούδας Υπεύθυνος Συντονιστής για την συλλογή ελαιόκαρπου και μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ, ο Πρόεδρος του Νοτίου Διαμερίσματος, Δημήτρης Μπούσιας, η Προϊσταμένη του Τμήματος, Κατερίνα Νικολακοπούλου, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ», εργαζόμενοι και ωφελούμενοι και των δύο δομών.

Ο κ. Πελεκούδας ενημέρωσε τα παιδιά και το προσωπικό για την συλλογή του ελαιόκαρπου από τα οικόπεδα του Δήμου και την διάθεσή του στο Κοινωνικό Παντοπωλείο που υποστηρίζει τις οικογένειες του Δήμου μας που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια.

Η συγκεκριμένη δράση συγκαταλέγεται στο πρόγραμμα Βιωματικών Δράσεων των ΚΔΑΠΑμεΑ του ΚΟΔΗΠ και γίνεται πάντα, με γνώμονα την ισότιμη πρόσβαση και την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία.