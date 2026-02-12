Η Πάτρα γιορτάζει την Τσικνοπέμπτη- Ξεκίνησε η ψητούρα και το γλέντι- «Μπάτσελορ της νύφης» στο κέντρο - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Η Πάτρα γιορτάζει την Τσικνοπέμπτη παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν είναι ισχυρός σύμμαχος και οι απογευματινές εκδηλώσεις της ΚΕΔΗΠ, λόγω καιρού, στην Άνω Πόλη, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Στην κάτω πόλη όμως και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο , λίγο νωρίτερα οι μουσικές ξεκίνησαν και μια πομπή κατευθύνθηκε στο κέντρο.

Την ίδια ώρα, στην πλατεία Γεωργίου,σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ορχήστρα Bandarte μαζί με τους Στρατηγούς του Πατρινού Καρναβαλιού ετοίμασα το καθιερωμένο «μπάτσελορ της νύφης», ενώ με την άφιξη της πομπής στήνεται μεγάλο υπαίθριο γλέντι.