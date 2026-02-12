Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
The Best Carnival 2026
Η Πάτρα γιορτάζει την Τσικνοπέμπτη- Ξεκί...

Η Πάτρα γιορτάζει την Τσικνοπέμπτη- Ξεκίνησε η ψητούρα και το γλέντι- «Μπάτσελορ της νύφης» στο κέντρο - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Η Πάτρα γιορτάζει την Τσικνοπέμπτη παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν είναι ισχυρός σύμμαχος

THE BEST CARNIVAL 2026
/

Η Πάτρα γιορτάζει την Τσικνοπέμπτη παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν είναι ισχυρός σύμμαχος και οι απογευματινές εκδηλώσεις της ΚΕΔΗΠ, λόγω καιρού, στην Άνω Πόλη, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Στην κάτω πόλη όμως και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο , λίγο νωρίτερα οι μουσικές ξεκίνησαν και μια πομπή κατευθύνθηκε στο κέντρο.

Την ίδια ώρα, στην πλατεία Γεωργίου,σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ορχήστρα Bandarte μαζί με τους Στρατηγούς του Πατρινού Καρναβαλιού ετοίμασα  το καθιερωμένο «μπάτσελορ της νύφης», ενώ με την άφιξη της πομπής στήνεται μεγάλο υπαίθριο γλέντι.

 

Την ίδια ώρα τα κάρβουνα έχουν πάρει ήδη "φωτιά"  και όλο και κάτι ψήνεται.

Ειδήσεις Τώρα

Μίνι Περιμετρική Πατρών: Επιχείρηση καθαρισμού λόγω κατολισθήσεων- ΦΩΤΟ

Μετρό: Με το «Break on through» των Doors έφτασε ο μετροπόντικας στον Ευαγγελισμό

Πάτρα: Νέες πλημμύρες στα Κρύα Ιτεών - Το πρωί τα νερά «έπνιξαν» στενά και αυλές- ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τσικνοπέμπτη Στρατηγοί Πατρινού Καρναβαλιού ΚΕΔΗΠ Πατρινό Καρναβάλι 2026