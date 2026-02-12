Η Πάτρα γιορτάζει την Τσικνοπέμπτη- Ξεκίνησε η ψητούρα και το γλέντι- «Μπάτσελορ της νύφης» στο κέντρο - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Η Πάτρα γιορτάζει την Τσικνοπέμπτη παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν είναι ισχυρός σύμμαχος
Η Πάτρα γιορτάζει την Τσικνοπέμπτη παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν είναι ισχυρός σύμμαχος και οι απογευματινές εκδηλώσεις της ΚΕΔΗΠ, λόγω καιρού, στην Άνω Πόλη, δεν θα πραγματοποιηθούν.
Στην κάτω πόλη όμως και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο , λίγο νωρίτερα οι μουσικές ξεκίνησαν και μια πομπή κατευθύνθηκε στο κέντρο.
Την ίδια ώρα, στην πλατεία Γεωργίου,σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ορχήστρα Bandarte μαζί με τους Στρατηγούς του Πατρινού Καρναβαλιού ετοίμασα το καθιερωμένο «μπάτσελορ της νύφης», ενώ με την άφιξη της πομπής στήνεται μεγάλο υπαίθριο γλέντι.
Την ίδια ώρα τα κάρβουνα έχουν πάρει ήδη "φωτιά" και όλο και κάτι ψήνεται.
