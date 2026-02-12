Μίνι Περιμετρική Πατρών: Επιχείρηση καθαρισμού λόγω κατολισθήσεων- ΦΩΤΟ

Συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας απομάκρυναν φερτά υλικά

Ολονύχτια κινητοποίηση σημειώθηκε στη Μίνι Περιμετρική της Πάτρας, έπειτα από κατολισθητικά φαινόμενα που προκάλεσαν την πτώση φερτών υλικών στο οδόστρωμα, δημιουργώντας κινδύνους για την κυκλοφορία των οχημάτων. Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, τα οποία εργάστηκαν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να απομακρύνουν τα υλικά και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, στόχος της επιχείρησης ήταν η ταχεία αποκατάσταση της ομαλής διέλευσης των οχημάτων και η πρόληψη περαιτέρω προβλημάτων, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αυξάνουν τον κίνδυνο νέων καταπτώσεων. Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων περιστατικών, ενώ απευθύνουν έκκληση προς τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά κατά τις ώρες κακοκαιρίας.