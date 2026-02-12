Πάτρα: Μητέρα κατήγγειλε εκπαιδευτικό ειδικού σχολείου ότι χαστούκισε τον γιο της

Την εκπαιδευτικό ειδικού σχολείου κατήγγειλε η μητέρα αγοριού.

Η μητέρα μαθητή που φοιτά σε Ειδικό Σχολείο της Πάτρας, προχώρησε σε καταγγελία στην Ασφάλεια Πατρών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η μητέρα υποστηρίζει ότι μία εκπαιδευτικός άρπαξε το παιδί της από το χέρι μέσα στον χώρο του σχολείου και του έδωσε τρία χαστούκια στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματική βλάβη. Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα αλλά δεν παρενέβη για να αποτρέψει την πράξη.

Η Ασφάλεια Πατρών διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση, ενώ σε βάρος των δύο γυναικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου. Οι δύο εκπαιδευτικοί αναζητούνται από τις Αρχές.