Πάτρα: Μητέρα κατήγγειλε εκπαιδευτικό ειδικού σχολείου ότι χαστούκισε τον γιο της

Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία
Την εκπαιδευτικό ειδικού σχολείου κατήγγειλε η μητέρα αγοριού.
Η μητέρα μαθητή που φοιτά σε Ειδικό Σχολείο της Πάτρας, προχώρησε σε καταγγελία στην Ασφάλεια Πατρών.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η μητέρα υποστηρίζει ότι μία εκπαιδευτικός άρπαξε το παιδί της από το χέρι μέσα στον χώρο του σχολείου και του έδωσε τρία χαστούκια στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματική βλάβη. Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα αλλά δεν παρενέβη για να αποτρέψει την πράξη.
Η Ασφάλεια Πατρών διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση, ενώ σε βάρος των δύο γυναικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου. Οι δύο εκπαιδευτικοί αναζητούνται από τις Αρχές.
Κακοκαιρία: Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι ξανά το απόγευμα- Πότε θα μας επιτρέψει ο καιρός να ψήσουμε
Πάτρα: Νέες πλημμύρες στα Κρύα Ιτεών - Το πρωί τα νερά «έπνιξαν» στενά και αυλές- ΦΩΤΟ
Μετρό: Με το «Break on through» των Doors έφτασε ο μετροπόντικας στον Ευαγγελισμό
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr