«Μας πήρε τα παιδιά και διεκδικεί 22.000 ευρώ»- Ξεσπούν οι γονείς του Γιώργου και του Γιάννη που σκοτώθηκαν στην Αρέθα

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ποινή «χάδι» του οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα, όπου σκοτώθηκαν δύο νέα παιδιά στην Αρέθα

Δύο χρόνια μετά το δυστύχημα που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Πάτρα, ο οδηγός του οχήματος όχι μόνο επέστρεψε σπίτι του μετά την ομόφωνη καταδίκη του, αλλά τώρα όπως λένε οι γονείς των δύο αδικοχαμένων νεαρών, ζητάει αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του.

Μάλιστα, οι γονείς των θυμάτων, χαρακτήρισαν την απόφαση του δικαστηρίου σκανδαλώδη, που δίνει το ελεύθερο στον κατηγορούμενο, να «παίζει» με τον πόνο τους.

«Με βίντεο, με αποδείξεις και ζητάει 22 χιλιάρικα για το αμάξι που του χάλασαν τα παιδιά που μας σκότωσε. Τα παιδιά, που μας σκότωσε. Ζητάει χρήματα, 22 χιλιάρικα για το αυτοκίνητό του», είπε η μητέρα του παιδιού.

«Θέλει να του ζητήσω και συγγνώμη που μου σκότωσε το παιδί μου; Που όπως είπα στην πρόεδρο φώναζε για το αμάξι του την ώρα που ξεψυχούσε ο γιος μου; Και έλεγε “ρε…”, να μην πω τη λέξη, “μου καταστρέψατε το αμάξι;“».

«Είναι τραγικό, είναι δύσκολο να ξέρω ότι εδώ ξεψύχαγε και μάλιστα με φώναζε… με αναζητούσε εκείνη την ώρα. Και είναι τραγικό ότι ένας άνθρωπος την ώρα που το έκανε, φώναζε για το αμάξι του, ότι του κατέστρεψαν το αμάξι του», είπε η μητέρα του νεαρού, στο MEGA.

Η δίκη του 32χρονου σεφ ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για τους γονείς των δύο θυμάτων, οι οποίοι περίμεναν την παραδειγματική τιμωρία του οδηγού, που όμως δεν ήρθε ποτέ, όπως ανέφεραν οι ίδιοι. «Εγώ έχω θάψει παιδί. Εγώ έχω θάψει παιδί. Η μαμά του έκλαιγε; Για το παιδί της; Στεναχωρήθηκε; Εγώ το ‘θαψα κυρία μου. Εγώ το ‘θαψα όμως, το ‘θαψα», είπε γονέας θύματος.

Και πρόσθεσε: «Δεν υπήρχε, όχι μετάνοια… Δεν υπήρχε τίποτα. Ένας άνθρωπος που επιμένει ότι “εγώ είμαι αθώος και θέλω και 22 χιλιάρικα για το αμάξι μου”. Τι άλλο να πω;».

Ο 32χρονος σεφ κρίθηκε ένοχος για το δυστύχημα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή. Αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να γίνει το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος οδηγός υποστήριξε στο δικαστήριο ότι πέρασε με πράσινο. Κάτι πάντως που φαίνεται να διαψεύδεται στο βίντεο ντοκουμέντο. Πράσινο, ήταν το φανάρι για τους δύο νεαρούς. Τον 19χρονο Γιάννη που οδηγούσε τη μοιραία μηχανή και τον 18χρονο Γιώργο, που ήταν συνεπιβάτης.

«Αφού ήσουν αθώος και πέρασες με πράσινο, έλα να βρεις τον Γιάννη και το άλλο το παιδί, εκεί που τα ‘χουμε θάψει. Πώς σκοτώθηκαν αυτά τα παιδιά;» ξεσπά ο γονέας.