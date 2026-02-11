Πάτρα: Τραυματισμένος οδηγός δικύκλου μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Τσαμαδού και Κανακάρη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. επιβατικό όχημα που κινούνταν επί της οδού Τσαμαδού συγκρούστηκε με δίκυκλο το οποίο διέσχιζε την Κανακάρη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών, η οποία διενεργεί προανάκριση.