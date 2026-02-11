«Η Δυτική Ελλάδα σε νέα αφετηρία»- Ο Ν. Φαρμάκης παρουσίασε τον απολογισμό δράσης της Περιφερειακής Αρχής για το 2025

Το 2025, ως χρονιά που η Δυτική Ελλάδα άλλαξε επίπεδο και δημιούργησε μία νέα αφετηρία, όρισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά την ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση απολογισμού του Περιφερειακού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

«Το 2025 ήταν μια χρονιά με ιδιαίτερο βάρος. Ήταν η χρονιά που πιστοποίησε ότι η Δυτική Ελλάδα έχει αλλάξει επίπεδο. Ήταν η χρονιά που λειτούργησε ως νέα αφετηρία. Η Δυτική Ελλάδα δεν δίνει πλέον μάχες οπισθοφυλακής. Δεν τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Δεν αγωνίζεται να ξεφύγει από την ουρά της κατάταξης. Αντίθετα, διεκδικεί και αρχίζει να πετυχαίνει πρωτιές, αξιοποιεί ευκαιρίες και βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε σοβαρής διεκδίκησης και κάθε ουσιαστικής συζήτησης που αφορά το αύριο: Το αύριο ενός τόπου που – όπως πολλές φορές έχω πει – δεν έχει ταβάνι, αλλά και το αύριο της ίδιας της Αυτοδιοίκησης και της τοπικής δημοκρατίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φαρμάκης.

Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε τρία παραδείγματα που δείχνουν την αλλαγή επιπέδου, αναφερόμενος στο νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (που με 371 εκατ. ευρώ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα), στις επιδόσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 (έχει φτάσει σχεδόν στο 100% σε επίπεδο προσκλήσεων, αγγίζει το 90% σε εντάξεις και έχει ήδη ακουμπήσει το 50% σε νομικές δεσμεύσεις, όντας ένα από τα ταχύτερα εξελισσόμενα στην Ελλάδα), καθώς και στην πρόσφατη εξέλιξη με τις Ενεργειακές Κοινότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη νέα νομοθετική διάταξη (που ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του μεγαλύτερου συνεργατικού ενεργειακού πάρκου στην Ευρώπη).

«Επιστρέφοντας νοερά πίσω, στον Σεπτέμβριο του 2019, δεσμεύτηκα στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας για έργο και αποτέλεσμα. Η πρώτη θητεία έστειλε το μήνυμα της μεγάλης αλλαγής στις ταχύτητες και στις νοοτροπίες. Έβαλε το νερό στο αυλάκι. Και τον Οκτώβριο του 2023, δεσμεύτηκα για συνέχιση αυτής της προσπάθειας, με στόχο να αφήσουμε οριστικά πίσω την Δυτική Ελλάδα της μειονεξίας και να δουλέψουμε για τη Δυτική Ελλάδα του αύριο. Σήμερα, μπορώ να κοιτάξω τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας στα μάτια και να τους πω ότι η Δυτική Ελλάδα που μας πλήγωνε, δεν είναι πια εδώ. Προβλήματα και ελλείμματα ακόμα υπάρχουν, αλλά αφήσαμε πίσω τα χρόνια που στριφογυρνούσαμε γύρω από την ουρά μας, μη ξέροντας τι φταίει και τι πρέπει να κάνουμε. Τα αφήσαμε πίσω, όπως αφήσαμε πίσω την καρμανιόλα της Πατρών – Πύργου για να δούμε μέσα στο 2025 έναν ακόμα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο να φωτίζει το νέο πρόσωπο της Δυτικής Ελλάδας. Όπως αφήσαμε πίσω τις εποχές που η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα έφτανε στο 24,1% για να φτάσουμε πια στα επίπεδα του 10% ή και πιο κάτω. Τίποτα από όλα αυτά, όπως και τίποτα από όσα ανέφερα πιο πριν, δεν ήταν αυτονόητο. Τίποτα δεν θα γινόταν επειδή… ήταν γραφτό να γίνει. Ποτέ το αύριο δεν φτιάχνεται με λόγια και υποσχέσεις. Το αύριο φτιάχνεται πάντοτε με πράξεις» επεσήμανε ο κ. Φαρμάκης.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Περιφερειάρχης τόνισε πως «έχουμε μεγάλα στοιχήματα μπροστά μας, να καθιερώσουμε τη Δυτική Ελλάδα σε πρωταγωνιστικές θέσεις, να την μετατρέψουμε σε τόπο που θα έλκει, όχι μόνο επισκέπτες, αλλά και ανθρώπους που θα θέλουν να στεριώσουν εδώ τις ζωές τους γιατί θα υπάρχουν ευκαιρίες για όλους». Και υπογράμμισε πως η «συνταγή» παραμένει ίδια: «Συνθέτουμε όλες τις φωνές και αγκαλιάζουμε τους πάντες. Ξέρουμε πως διαφορετικότητα δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη και πλούτος. Και η απάντηση σε κάθε πρόβλημα είναι μόνο η διαρκής προσπάθεια!».

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 2025

Παρουσιάζοντας τα βασικά μεγέθη του απολογισμού του 2025, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας μίλησε για ένα σύνολο 952 έργων και ένα συνολικό πρόγραμμα που ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ.

Σε σχέση με τις πληρωμές, το 2025 ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ η ροή χρήματος στην τοπική οικονομία αντιστοιχεί σε 660.000 ευρώ την ημέρα (περίπου 1,3 εκατ. με τον αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή).

Αντίστοιχα, για τοΕ ΣΠΑ 2021-2027,ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 628,5 εκατ. ευρώ (αυξημένος κατά 30% σε σχέση με το προηγούμενο), στο πλαίσιο του οποίου τον προηγούμενο χρόνο εκδόθηκαν προσκλήσεις ύψους 102,5 εκατ. ευρώ.

Συνολικά τα οικονομικά στοιχεία της Περιφέρειας σε σύγκριση με το 2019 παρουσιάζουν εντυπωσιακή άνοδο και συγκεκριμένα:

• Έσοδα 2025: Ξεπέρασαν τα 450 εκατ. ευρώ (αύξηση σχεδόν 100% σε σχέση με το 2019).

• Πληρωμές 2025: Άγγιξαν τα 183 εκατ. ευρώ (αύξηση 109% σε σχέση με το 2019).

• Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης: Οι πληρωμές έφτασαν τα 123 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι μόλις 46 εκατ. ευρώ το 2019 (σχεδόν τριπλασιασμός).

Ακόμα, εστίασε στις νέες ΟΧΕ και ΒΑΑ μέσω των οποίων διατέθηκαν πάνω από 112 εκατ. ευρώ στο σύνολο των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας. Και πρόσθεσε ότι δημιουργήθηκε ΟΧΕ Δυτικής Ελλάδας ύψους 56 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, ο κ. Φαρμάκης είπε ότι στον τομέα της μεταποίησης υλοποιούνται 113 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 28,8 εκατ. ευρώ, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός (DigiWest) χρηματοδοτείται με 4 εκατ. ευρώ, ενώ πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσειςενισχύονται με 23 εκατ. ευρώ, με βάση τη νέα πρόσκληση που εκδόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ακόμα, στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για πόρους 35 εκατ. ευρώ σε παρεμβάσεις στήριξης, όπως επίσης σε 22 εκατ ευρώ που διατέθηκαν για τα Σχέδια Βελτίωσης. «Έχουμε προχωρήσει σε προτάσεις έργων ύψους 120 εκατ. ευρώ για έργα άρδευσης και αντιμετώπισης της λειψυδρίας, αλλά και σε τεκμηριωμένες προτάσεις αποζημιώσεων για τις ελιές, τα αμπέλια, τα εσπεριδοειδή και άλλες καλλιέργειες, ύψους 150 εκατ. ευρώ» ανάφερε ο Περιφερειάρχης

Παράλληλα, δαπανήθηκε πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση της ζωονόσου (περισυλλογή/αποτέφρωση) και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 4.700 αυτοψίες ενώ έκρουσε το «καμπανάκι», τονίζοντας πως «η ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν νικήθηκε και δεν πρόκειται να νικηθεί εάν δεν πάψουμε να έχουμε κρούσματα, εάν δεν πάψουν να υπάρχουν απαράδεκτες και ασυλλόγιστες συμπεριφορές παράβασης των υγειονομικών όρων ή απόκρυψης κρουσμάτων ή παράνομων μεταφορών».

Ειδική μνεία έκανε ο Περιφερειάρχης και στις καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή στις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου και στα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως είπε, η Περιφέρεια ήταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή με όλες τις δυνάμεις της. «Ήμασταν οι πρώτοι που εκδώσαμε σχέδιο για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και είμαστε οι πρώτοι που έχουμε επενδύσει πολλά, στην ανανέωση του στόλου μηχανημάτων αλλά και στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως το νέο κέντρο επιτήρησης κινδύνου πυρκαγιάς που έχει ήδη τοποθετηθεί και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Και πάλι όμως, θα πω ότι ο τόπος μας χρειάζεται να επενδύσει ακόμα περισσότερα σε έργα ανθεκτικότητας και σε νέες υποδομές, ότι συνολικά απαιτείται επικαιροποίηση του σχεδιασμού αντιμετώπισης εντόνων φαινομένων και ουσιαστική ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας από το κράτος, με προσλήψεις ειδικευμένου προσωπικού και προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού» τόνισε

Αναφορικά με δράσεις που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, Περιφέρεια λειτούργησε και συνεχίζει ως ισχυρός πυλώνας κοινωνικής αλληλεγγύης με Δομές Φροντίδας, όπως τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και το πρόγραμμα «Κλικ Ζωής» για μοναχικά και αδύναμα άτομα, αλλά και στήριξη της δημόσιας υγείας με ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων ή προμήθεια σύγχρονου ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Από τον απολογισμό δεν έλειψε η αναφορά στη στήριξη στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, με περισσότερες από 216 πολιτιστικές και πάνω από 100 αθλητικές εκδηλώσεις, ενώ ο κ. Φαρμάκης αναφέρθηκε σε εμβληματικά έργα πολιτισμού, όπως η συνέχιση των ανασκαφικών έργων στην Αρχαία Ολυμπία, η ανάπλαση του Ρωμαϊκού Ωδείου της Πάτρας, η αποκατάσταση στο Μέγα Σπήλαιο και η αξιοποίηση του Ξενοκράτειου και του κτιρίου Χρυσόγελου, η μετατροπή των παλαιών καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο σε μουσείο και πολυχώρο πολιτισμού .

Μετά την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη, ακολούθησαν, η ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της ΠΔΕ, Γιώργου Τελώνη καθώς και των Περιφερειακών Συντονιστών Κρατικής Αρωγής, την οποία παρουσίασε η Μαρία Συμιανάκη.