Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπραττε κλοπές οχημάτων και μηχανών - Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ η λεία

Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων, καθώς και μοτοσικλετών, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τρίτης, 10 Φεβρουαρίου 2026, σε Ασπρόπυργο, Αγία Βαρβάρα, Πειραιά, Άνω Λιόσια, Σπάτα, Καλλιθέα, Ταύρο και Μοσχάτο.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για – κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απάτη με πρόκληση ζημιάς μεγαλύτερη από 120.000 ευρώ, πλαστογραφία από την οποία προκλήθηκε όφελος μεγαλύτερο από 120.000 ευρώ,νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων, περιλαμβάνεται επιπλέον ένα άτομο, το οποίο είναι έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης, καθώς και ακόμη ένα που αναζητείται.

Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, από την οποία προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2022, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη εμπορική ζήτηση, καθώς και μοτοσυκλετών από διάφορες περιοχές της Αττικής.

Για την αποκάλυψη της εγκληματικής δραστηριότητας, καθοριστική υπήρξε η συνδρομή του εξειδικευμένου προσωπικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην πορεία της έρευνας μέσω της εργαστηριακής εξέτασης πειστηρίων.