Κτητικοί: Γνωρίστε τα 3 πιο ζηλιάρικα ζώδια του ζωδιακού κύκλου

Ποιος δεν έχει ζηλέψει έστω και μια στιγμή στη ζωή του; Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ελέγξουν αυτό το συναίσθημα.

Η αστρολογία δίνει την εξήγηση και αποκαλύπτει ποια είναι τα πιο ζηλιάρικα ζώδια του ζωδιακού κύκου.

Τα πιο ζηλιάρικα ζώδια του ζωδιακού

Ταύρος: Στην πρώτη θέση ο Ταύρος είναι όχι μόνο ένα από τα πιο ζηλιάρικα ζώδια του ζωδιακού, αλλά και ένα από τα πιο καχύποπτα. Οι Ταύροι είναι γνωστοί για το πόσο πιστοί και αφοσιωμένοι είναι στη σχέση τους, επομένως περιμένουν ο σύντροφος τους να ανταποδώσει με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, το μέγιστο επίπεδο δέσμευσής τους έρχεται μαζί με μία μεγάλη δόση ζήλειας.

Λέων: Παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά σίγουροι για τον εαυτό τους, οι Λέοντες κερδίζουν ξεχωριστή θέση στη λίστα των πιο ζηλιάρικων ζωδίων. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι έντονοι άνθρωποι και πολλές φορές αφήνουν τα συναισθήματα να υπερισχύουν. Επιπλέον, ο Λέων δεν ανέχεται προδοσίες και μπορεί να γίνει αυταρχικός αν νιώσει ότι κάποιος τον πρόδωσε ή πλήγωσε την υπερφηφάνειά του.

Σκορπιός: Το αίσθημα της κτητικότητας είναι μέρος της φύσης αυτού του ζωδίου, γι’ αυτό και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο ζηλιάρικα του ζωδιακού κύκλου. Παρόλο που οι Σκορπιοί δεν δείχνουν τι νιώθουν, παρακολουθούν διακριτικά τα αγαπημένα τους πρόσωπα και δεν αποκλείεται να σχεδιάζουν ακόμα και μία μικρή εκδίκηση. Ο Σκορπιός, τέλος, μπορεί να ζηλέψει για τα πάντα, ωστόσο ξέρει και να συγκρατεί τον εαυτό του.

Πηγή:iefimerida.gr