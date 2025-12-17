Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΡ. ΤΖΙΒΡΑ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΖΙΒΡΑ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΙΒΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΩ, ΗΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΙΑΜΠΑ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΟΜΟΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΙΑΜΠΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 - 12 -2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ (ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΥΒΕΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΠΑΥΛΟ ΒΑΣ. ΠΛΑΚΑΛΗ
ΕΤΩΝ: 74
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 18-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Γλυφάδας Φωκίδας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευθαλία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτα & Μιχάλης Γκανιάτσος,
Βασίλειος & Ιωάννα Πλακαλή
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία, Ευθαλία, Παύλος, Ευθαλία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΜΑΡΙΟ ΕΥΣΤΡ. ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ - ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Πέμπτη 18-12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΜΙΧ. ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΘΗΝΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΙΣΗΜΕΡΙΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΜΑΝΤΩ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΑΣΚΑ
ΕΤΩΝ 87
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΑΝΕΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ).
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΑΣΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΤΑΣΚΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΤΣΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΠΙΤΣΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΧΑΡΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ χήρα ΑΓΓ. ΑΒΡΑΜΗ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΒΡΑΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΑΒΡΑΜΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ: 90
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 18-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Άνω Σουδενέικα Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ολυμπία & Παναγιώτης Νίκας,
Ουρανία & Ιωάννης Βγενόπουλος,
Σωτηρία & Δημήτριος Νικολάου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 - 12 - 2025 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣΗΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.15 Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:
ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
-------------
