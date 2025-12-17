Back to Top
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19/12/2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΡ. ΤΖΙΒΡΑ

ΕΤΩΝ 86 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΖΙΒΡΑ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΙΒΡΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΩ, ΗΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΙΑΜΠΑ

ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΟΜΟΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΙΑΜΠΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ               

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ χήρα  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΕΜΠΤΗ  18 - 12 -2025  ΚΑΙ  ΩΡΑ  12.00  ΜΕΣ. ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ (ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ) 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  &  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  &  ΕΥΘΥΜΙΑ  ΚΟΥΒΕΛΗ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: 

ΜΑΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: 

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ  &  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ  &  ΜΑΡΙΑ  ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο 

ΠΑΥΛΟ  ΒΑΣ. ΠΛΑΚΑΛΗ

ΕΤΩΝ: 74

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 18-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Γλυφάδας Φωκίδας.  

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευθαλία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτα & Μιχάλης Γκανιάτσος,

Βασίλειος & Ιωάννα Πλακαλή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία, Ευθαλία, Παύλος, Ευθαλία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΜΑΡΙΟ  ΕΥΣΤΡ. ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ - ΕΤΩΝ  81

Κηδεύουμε την Πέμπτη  18-12-2025 & ώρα  11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΜΙΧ. ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΘΗΝΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΙΣΗΜΕΡΙΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΜΑΝΤΩ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΑΣΚΑ

ΕΤΩΝ 87

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΑΝΕΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ).

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΑΣΚΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΤΑΣΚΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΤΣΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΠΙΤΣΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΧΑΡΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 179, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ χήρα ΑΓΓ. ΑΒΡΑΜΗ

ΕΤΩΝ 81

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΒΡΑΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΑΒΡΑΜΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ χήρα ΑΝΔΡ.  ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ: 90

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 18-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Άνω Σουδενέικα Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ολυμπία & Παναγιώτης Νίκας,

Ουρανία & Ιωάννης Βγενόπουλος,

Σωτηρία & Δημήτριος Νικολάου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΜΑΣ   

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19 -  12 - 2025   &   ΩΡΑ   12.00   ΜΕΣΗΜ. ΣΤΟΝ   ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΩΝ  ΚΩΝ/ΝΟΥ  &  ΕΛΕΝΗΣ  ΡΟΪΤΙΚΩΝ. Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ  11.15  Π.Μ.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  &  ΓΕΩΡΓΙΑ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ  &  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΟΝΤΟΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  &  ΜΑΡΙΑ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ  & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  &  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ   ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: 

ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ,  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

-------------

