ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Το Σάββατο 20-12-2025 η πρεμιέρα της παράστασης "Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα"

Το ΔΗ.ΠΕΘΕ Πάτρας παρουσιάζει στην Κεντρική του Σκηνή το έργο του Ευγένιου Ο’ Νηλ, Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα, σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζαμπουλάκη, και η πρεμιέρα θα γίνει το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στις 21:00, στο θέατρο Μπάρρυ- Σανταρόζα 7 & Καρόλου, στην Πάτρα.

Το Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα- σταθμός του αμερικανικού ρεαλισμού του 20ου αιώνα είναι ένα έργο-εξομολόγηση, ένα χρονικό καταβύθισης στο σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής, μια αιχμηρή ανατομία της οικογένειας, του πένθους, της ενοχής και της ελπίδας. Σε αυτό το βαθιά αυτοβιογραφικό έργο, που απέσπασε το βραβείο Πούλιτζερ το 1957, ο Ο’ Νηλ αναμετριέται με τον ίδιο του τον εαυτό, χρησιμοποιεί την ίδια του την οικογένεια ως καθρέφτη, και αποτυπώνει μία κοινωνία σε κρίση και αποσύνθεση.

Σκηνοθετικό Σημείωμα:

Το "Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα" είναι ένα έργο-ορόσημο της σύγχρονης δραματουργίας και του ρεαλισμού, μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση του Ο’Νηλ. Γραμμένο ανάμεσα σε πολέμους, είναι μία ανατομία υπαρξιακών αδιεξόδων, ένας συνδυασμός κατακερματισμένης τρυφερότητας και βιαιότητας που μόνο οι σχέσεις αίματος επιτρέπουν.

Η δυσλειτουργία μιας οικογένειας λειτουργεί ως καθρέφτης και σύμβολο μιας κοινωνίας σε κατάπτωση και σήψη. Το σύμβολο της μητέρας αντανακλά τη μεγάλη εθνική ιδέα, την κατεστραμμένη μήτρα που γεννά ήδη κατεστραμμένα παιδιά, τα οποία βρίσκονται εκ γενετής σε εμφύλιο πόλεμο. Φαντάσματα παγιδευμένα σε έναν θραυσματικό χρόνο, όπου δεν υπάρχει παρόν, παρά μόνο απομεινάρια του παρελθόντος και εφιάλτες από το μέλλον.

Η τρυφερότητα είναι η γλώσσα της ανθρωπιάς, της αντίστασης και της ισορροπίας. Ο κίνδυνος της αρρώστιας και του πολέμου, η αβεβαιότητα, η φτώχεια, και η συνεχής φυγή είναι μορφές δομικής βίας που καθορίζουν τη ζωή. Αυτό το περιβάλλον δημιουργεί ένα υπόβαθρο μόνιμου άγχους και φόβου που χαρτογραφεί με ακρίβεια ο συγγραφέας.

Η παράσταση αναπτύσσεται ως μία πολυδιάστατη μουσική παρτιτούρα. Αναδεικνύει τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα των προσώπων που φανερώνουν την ψυχική τους κατάσταση. Τοποθετεί τον μικρόκοσμο της οικογένειας μέσα σε ένα μεγαλύτερο περιβάλλον ακραίων φυσικών φαινομένων που αντανακλά, υποβάλλει ή σχολιάζει την σκηνική βιαιότητα και τον εγκλωβισμό. Δημιουργεί ένα χωροχρόνο μεταξύ σκηνικού και πραγματικού.

Ένα μεγάλο έργο του παγκόσμιου θεάτρου, θέτει πολλά ερωτήματα για το σήμερα, και συνομιλεί με τις υπαρξιακές και κοινωνικοπολιτικές αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Η δυσλειτουργία της οικογένειας, ο αγώνας με τις εξαρτήσεις, η αποξένωση, η έλλειψη επικοινωνίας και εμπιστοσύνης κάνει τα πρόσωπα του έργου να καταφεύγουν σε αποποίηση ευθύνης, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά και στη θρησκεία… Ενώ ο ίδιος ο Ο’Νηλ προτείνει την ποίηση, τη λογοτεχνία, και τη φιλοσοφία ως λύση για ισορροπία. Μια τέτοια πίστη στην τέχνη αποτελεί μεγάλη υπαρξιακή και φιλοσοφική θέση.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, με την παράσταση αυτή επιχειρεί να δημιουργήσει ένα χώρο για παραγωγή σκέψης και ενός θεάτρου υψηλής αισθητικής, ουσιαστικού και ανθρώπινου. Το θέατρο, εκεί που αποτυγχάνει η πολιτική, γεννά ιδέες, δημιουργεί ελπίδα και προοπτική. Μέσω της αισθητικής και της συναισθησίας, προσφέρει μια ανάλυση για τον άνθρωπο και την κοινωνία, εκπαιδεύει και βοηθά το κοινό για τη βαθύτερη κατανόηση της ζωής μέσω της ποίησης, και με τη συνείδηση ισχυροποιεί τη δημοκρατία.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Χριστόφορος Βογιατζής

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζαμπουλάκης

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Θάνος Βόβολης

Σχεδιασμός Ήχου: Χρύσανθος Χριστοδούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη, Φωτογραφίες Παράστασης: Χριστόφορος Βογιατζής

Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου, Εκτέλεση Βίντεο: Δάφνη Τσιντζέλη

Γλυπτική Σύνθεση Αφίσας: Δημήτρης Μεράντζας

Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Μακιγιάζ: Ίνα Τσέλιου

Teaser: Διονύσης Μπάστας.

Διανομή

Τζέιμς Ταϊρόν: Βασίλης Κόκκαλης

Μαίρη Καβάν Ταϊρόν: Θεοδώρα Σιάρκου

Τζέιμς Ταϊρόν Τζούνιορ: Βαγγέλης Παπαγιαννόπουλος

Έντμοντ Ταϊρόν: Δημήτρης Καρακούσης

Καθλίν: Γεωργία Μυλωνά.

Πρόγραμμα παραστάσεων:

Πρεμιέρα: Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 21:00, στο Θέατρο Μπάρρυ-Σανταρόζα 7 και Καρόλου, Πάτρα.

Παραστάσεις κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00, έως και την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026.

*Το έργο είναι κατάλληλο για άτομα άνω των 15 ετών.

Πληροφορίες-Κρατήσεις: 6931390620 κ. Αγγελική Μαλαφούρη.

Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/dipethe-patras-taksidi-megalis-meras-mesa-sti-nyxta/?lang=el

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος 12 ευρώ

Φοιτητές-Μαθητές-Ομαδικό και άνω των 65 ετών, 8 ευρώ,

ΑΜΕΑ- Συνοδοί, Άνεργοι 5 ευρώ.