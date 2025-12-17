Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα- Την Πέμπτη το «τελευταίο αντίο» στον ηθοποιό

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ άφησε την τελευταία του πνοή στο ογκολογικό νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι τα ξημερώματα της Δευτέρας (15.12.2025) και η οικογένειά του αποφάσισε να γίνει αποτέφρωση του γνωστού ηθοποιού στη Ριτσώνα.

Ο καταξιωμένος Έλληνας καλλιτέχνης «έφυγε» από τη ζωή χτυπημένος από καρκίνο, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και τον κόσμο της υποκριτικής τέχνης. Το μεσημέρι της Τετάρτης (17.12.2025) ο Σπύρος Μπιμπίλας ανακοίνωσε ότι η αποτέφρωση του Αλμπέρτο Εσκενάζυ θα γίνει την Πέμπτη το μεσημέρι της Ριτσώνα.

Συγκεκριμένα, η αποτέφρωση θα γίνει το μεσημέρι της Πέμπτης, στις 13:30, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ.

«Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο , έναν τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας αύριο Πέμπτη στην 1.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας… θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό…», έγραψε στην ανάρτησή του Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στο κοινό όσο και στους συναδέλφους του και άφησε το στίγμα του σε ρόλους στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ ήταν και σεναριογράφος, εκδότης και θεατρικός επιχειρηματίας.