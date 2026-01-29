ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Τελευταίες παραστάσεις του έργου "Ταξίδι μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα" του Ευγένιου Ο' Νηλ

Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026 ολοκληρώνεται ο κύκλος παραστάσεων του έργου Ταξίδι μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα του Ευγένιου Ο’ Νηλ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζαμπουλάκη, που παρουσιάζεται με επιτυχία από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στο θέατρο Μπάρρυ στην οδό Σανταρόζα 7 & Καρόλου, στην Πάτρα.

Το Ταξίδι μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα- σταθμός του αμερικανικού ρεαλισμού του 20ου αιώνα είναι ένα έργο-εξομολόγηση, ένα χρονικό καταβύθισης στο σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής, μια αιχμηρή ανατομία της οικογένειας, του πένθους, της ενοχής και της ελπίδας. Σε αυτό το βαθιά αυτοβιογραφικό έργο, που απέσπασε το βραβείο Πούλιτζερ το 1957, ο συγγραφέας αναμετριέται με τον ίδιο του τον εαυτό και αποτυπώνει μία κοινωνία σε κρίση και αποσύνθεση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελευταίων παραστάσεων:

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, ώρα 21:00

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, ώρα 21:00

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, ώρα 21:00

Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, ώρα 20:00.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Χριστόφορος Βογιατζής

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζαμπουλάκης

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Θάνος Βόβολης

Σχεδιασμός Ήχου: Χρύσανθος Χριστοδούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη, Φωτογραφίες Παράστασης: Χριστόφορος Βογιατζής

Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου, Εκτέλεση Βίντεο: Δάφνη Τσιντζέλη

Γλυπτική Σύνθεση Αφίσας: Δημήτρης Μεράντζας

Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Μακιγιάζ: Ίνα Τσέλιου

Teaser: Διονύσης Μπάστας.

Διανομή

Τζέιμς Ταϊρόν: Βασίλης Κόκκαλης

Μαίρη Καβάν Ταϊρόν: Θεοδώρα Σιάρκου

Τζέιμς Ταϊρόν Τζούνιορ: Βαγγέλης Παπαγιαννόπουλος

Έντμοντ Ταϊρόν: Δημήτρης Καρακούσης

Καθλίν: Γεωργία Μυλωνά.

*Το έργο είναι κατάλληλο για άτομα άνω των 15 ετών.

Πληροφορίες-Κρατήσεις: 6931390620 κ. Αγγελική Μαλαφούρη

Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/dipethe-patras-taksidi-megalis-meras-mesa-sti-nyxta/?lang=el

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος 12 ευρώ

Φοιτητές-Μαθητές-Ομαδικό και άνω των 65 ετών, 8 ευρώ

ΑΜΕΑ- Συνοδοί, Άνεργοι 5 ευρώ.