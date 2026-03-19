Πάτρα: Η αστυνομική κωμωδία «Chakras» στη σκηνή του Αγορά

Η αστυνομική κωμωδία της Λίλιαν Δημητρακοπούλου «Chakras» παρουσιάζεται στη σκηνή του θεάτρου Αγορά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η θεατρική Εταιρεία ‘'Επίλογος'' μετά τις πολύ επιτυχημένες παραστάσεις ''Το παιχνίδι του δολοφόνου'' σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Παπαδάκη το 2022 και το ''Πέφτει η νύχτα στο Σαμονί'' σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπλά το 2024, επιστρέφει στο θέατρο ''Αγορά'' από 27/03, σε συνεργασία με τους Hypocrites & ΜέθιΑν, παρουσιάζοντας την αστυνομική κωμωδία «CHAKRAS της Λίλιαν Δημητρακοπούλου σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπλά.

Λίγα λόγια για το έργο ...

Ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια, η Έλεν Τσάκρας, η μεγαλύτερη εν ζωή δασκάλα, ενεργειακής εξισορρόπησης, επιστρέφει από την Αμερική στην Ελλάδα, μετά από πρόσκληση του παλιού της φίλου, Ιάσονα Ιακωβίδη, πρωτοκλασάτου υπουργού της κυβέρνησης.

Κατά το διάστημα της διαμονής της στη περιβόητη βίλα, θα γνωρίσει τον «κολλητό» φίλο του Ιάσονα, Χριστόφορο Αλεξιάδη, Αρχηγό της αστυνομίας και την Λάρα Κράσκο, «φίλη» και ..... , που διαμένει στο σπίτι. Η Έλεν με τις μοναδικές ικανότητες που διαθέτει, μπορεί να επικοινωνεί με το σύμπαν, και όχι μόνο, αλλά και να «διαβάζει» τις σκέψεις και τα ενεργειακά πεδία, ανθρώπων, ζώων, πραγμάτων ....

Σοκαρισμένη, αποκαλύπτει στον Ιάσονα, πως στη βίλα του έχει γίνει φόνος, και αν δεν έχει γίνει, θα γίνει οπωσδήποτε. Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα περιπλέκοντας τα τέσσερα πρόσωπα σε έναν ιστό μυστηρίου και σκοτεινών μυστικών. Κάπως έτσι θα πορευτούν και θα τελειώσουν όλα, ή όλοι ; ή όλα και όλοι ;

Παίζουν με σειρά εμφάνισης:

Βίκυ Σταυροπούλου Θέμιδα Ιωάννου Βαγγέλης Μιχάλης Γιώργος Παράμερος

Από 27/3/26 και κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:15 και Κυριακή στις 20:30

Στο θέατρο ''Αγορά'' (Καραϊσκάκη 149 Πάτρα)

Τιμή εισιτηρίου • 14€ (Κανονικό) • 12€ (Μειωμένο, Ομαδικά 10 ατόμων και άνω & Φοιτητές) • 10€ (Ατέλεια & Άνεργοι)

Τηλέφωνα κρατήσεων • 6906-558899